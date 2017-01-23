台逾万人抗议年金改革 撒冥纸喊执政无能

(香港中通社台北22日讯)攸关军公教及劳工群体的台湾年金改革“国是会议”22日在台湾“总统府”举行，台湾地区副领导人陈建仁日前公布方案，计划砍掉军公教18%的优惠存款利息，社会各界不满方案内容及未开会先公布的“鸭霸”行为。反对年金改革方案的民众22日涌上凯达格兰大道抗议，当天下午3时，主办抗议行动的单位宣布，参与陈情抗议的人数已达3万人，且人数持续增加中。

改革会议当天上午9时登场，当天将进行开幕、报告、分组讨论、闭幕。不过，由于此前改革方案已经公布，大多数军公教劳群体均对方案不满，此前已经有人绝食124小时送医。由台湾退休军人、公务人员、教师、警察、消防人员、劳工团体组成的监督年金改革行动联盟，此前表示将号召25万人走上街头抗议。

面对超大规模的游行示威活动，警方大阵仗对待，早早在会场外布置带铁丝的障碍物，并部署2000警力，在“总统府”周边实施全天交通管制。

数十名民众9时许于台北市警分局中正二分局前会合，以步行方式走到景福门前，一路高喊着“改革无能”、“蔡英文下台”等口号。随着聚集的民众越来越多，现场活动主持人在下午3时17分向现场观众说，参与抗议的人数，已超过原先设定的3万人。

3时50分，现场爆发第一波小冲突，拿着“彰化县军公教联盟”旗子的2、30人突然闯进教育部大厅，从外面跑进来防守的警卫无法应付这种场面，竟然一边痛哭、一边举起双手，恳求抗议民众离开。冲闯进教育部的人吓一跳，反倒安慰他并道歉，随后警察赶至，群众很快就离开。

抗议群众也准备各种道具各施其技。有退休公职人员头绑布条、手拿标语，并戳破印有“政府诚信”的气球，象征诚信破产，最后高举50只白色灯笼绕场，要帮蔡英文“送终”。有退出年金改革会议的代表强调，拒绝黑箱作业，过去20场会议相关代表均曾发言，却未采纳意见。政府霸凌军公教劳，多数暴力沦为“假改革、真斗争”。

多个团体在现场发声。陆军官校校友总会副总会长吴斯怀表示，目前尚有许多年迈的军公教人员退休后无子女照顾，退休金用来支付这些费用已经相当吃紧，若继续砍金额，未来的生活则会日渐堪忧。

台湾各级公教人员总会代表陈川青表示，公务人员坚决反对此次改革，18%优存被污名化，我们愿意改变，但请回归到公务人员退休法，优存额度可以协商，其他给付退休条件请按退休法执行。

法院公务人员协会代表林如恩表示，公务员为公家奉献30年，兢兢业业。没有选择其他财源机会，不能兼职，只能住破旧公寓，台湾每年税收超征1千多亿元，却要砍公务人员薪水，很多房贷与保险费都要缴，她主张应该放慢速度砍，否则将招不到好人才。

全台教育产业总工会秘书长刘亚平说，少数人在铁笼内开会，就把大家的退休金砍掉，令人火大，要拉长战线、全面开战。不过，也有私校组成工会到场，表示支持年金改革方案，但抗议改革“只改公教，不顾私校”。

台湾少年权益与福利促进联盟秘书长叶大华表示，日前公布的年金改革方案草案，虽然符合军公教“温和渐进式”改革的期待，但对劳工朋友来说实益不大。即使延迟了年金破产的时间，仍然无法解决20至45岁青年世代领不到年金的问题。