叶娟呈感谢人民大力支持 湖新春嘉年华两万人次出席

(本报斗湖22日讯)斗湖国会议员拿督叶娟呈博士局绅感谢斗湖各族人民对2017年斗湖新年嘉年华会的大力支持，以至长达一个星期的嘉年华每晚都出现人山人海。

身兼我国高等教育部副部长的拿督叶娟呈是在今天中午与沙巴团结党西里丹绒区部，青年团与妇女组全体执委进行新年大合照，向斗湖人民预祝新春快乐时，如此表示。

亦拿督叶娟呈也大赞身兼沙巴团结党西区主席与西区社会发展领袖的洪连辉领导有方，以至嘉年华会节目获空前成功。

她表示虽然因为副部长公务必须离埠，实际上她每天都关注斗湖嘉年华的消息，并对嘉年华的成绩衷心感谢并形容这是全体斗湖人民网共同骄傲。

2017斗湖新年嘉年华会总出席人次截止昨天已接逼近两万人，根据保守估计，1月15日开幕仪式当天出席者达到4000人至5000人。

1月16日起至1月30日每晚出席人次平均2000至2500人，第六日已肯定破万人。

昨晚(第七日)由于是周六加上华社的响应，人数竟比开幕当天更多，保守估计人数达到4500至5000人次!

从前晚及昨晚(21日)出席者当中，华人占60巴仙以上情况看来，斗湖华社的反应越来越热烈也是造成嘉年华后劲越来越强主因。

由于华社是属于慢热的社群，倘若再加上闭幕仪式，相信突破两万人次已不是难题。

斗湖新年嘉年华会除了设有摆买各种最新年货与各类应节产品，美味食品与生活应用品摊档之外，也特地布置了华丽与富有新春气氛的场景供大众拍照。

主办单位也安置多个时下最流行的精灵卡通塑像与真人扮演的英雄人物，让小朋友前往与心爱的偶像合照，大型的摇控模型车让小朋友乘坐，还有奖品丰富的幸运抽奖。

这也是斗湖新年嘉年华会历年来最大型，最多样化且最多节目的一次。此外，多项节目与比赛，每天晚上安排狮队进行精彩高桩表演，都是吸引人潮的关键。

这项盛会是由西里丹绒社会发展领袖办事处联合斗湖市议会与斗湖国会办事处举行，由斗湖市议会主席阿里祖兹担任大会主席，西里丹绒区社会发展领袖洪连辉担任大会执行主席。

嘉年华在1月15日至1月22日，一连8天于市区操场进行。这项常年活动也成功为每年华人新春期间带来浓厚的节庆气氛与促进各族社会和谐。

这项盛大节目1月15日(星期日)的开幕典礼是由联邦高等教育部副部长拿督叶娟呈博士局绅主持，1月22日(星期日)的闭幕仪式则邀请本州青年体育部长拿督道菲主持。(18#)