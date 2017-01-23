咬30华团新春大团拜 各族观众感受歌舞升平新春欢乐

(根地咬二十二日讯)由根地咬三十个华团联合主办之丁酉年华人新春大团拜经于昨晚假此间市区大草场完满举行.沙巴团结党青年团长兼里亚旺区部主席拿督杰来丁局绅受邀亲临为此项盛会主持开幕典礼,令此项新春盛会增添光彩及热闹气氛.

受邀出席参与其盛之嘉宾包括根地咬县官哈芝尤素夫奥斯曼,警区主任哈芝阿末查威拉副警监,拿督叶育德代表吉米杨,大会主席兼中华商会长柯建玲县议员,甲必丹刘国林县议员,沙巴及纳闽客联会署理总会长兼大会赞助人彭赐兴县议员,巫统根地咬区青年团长聂莫哈默纳扎里,筹委会主席甲必丹方惠敏,拿督黄怀远及拿汀,李玉金助理警监,歌星演唱赞助人甲必丹曾湘如,洪雷珉县议员,政府部门首长,大会顾问,赞助剪彩嘉宾,各华团主席及代表,银行经理,各校领导人,以及社会贤达等.

当晚到场观赏此项本埠华社一年一度同欢共庆新春盛会之各阶层人士超过两千人,把整个大草场挤得水泄不通,人山人海,非常壮观,整个场面呈现一片热闹非凡之气氛.也让前来观赏演出节目之人潮感受到一片欢庆新春佳节之喜悦.

晚会演出之节目多姿多彩,除了为盛会带来一片欢庆佳节气氛,由各学校单位及华团所呈献之歌舞演出外,还包括特别邀请,来自亚庇之张玉平姐弟演奏古筝及二胡,本区域著名小小魔术师李贞俏表演精彩之魔术,以及特别邀请前来为根地咬民众呈献精彩歌唱节目的著名歌星小蚂蚁方爱凌.

由于所有呈献节目者都在众多观众前落力的展现精彩的表演,大家共同呈献一连串的精彩歌舞节目,令今年度大团拜联欢晚会的节目展现出欢庆新春佳节的欢乐气氛,也令前来观赏之观众们心中留下一个极其美好之回忆.

拿督杰来丁局绅致词时表示,感到非常高兴能有机会和根地咬华裔同胞相聚一堂,同欢共庆一年一度的新春佳节.

他借此恭祝大家金鸡年快乐,并对主办当局的盛意邀请他出席此项非常有意义的根地咬华人新春大团拜联欢晚会及主持开幕典礼,而向大家表达衷心的感谢.并借此恭贺筹委会成功的主办此项盛会.

他也借此恭贺根地咬各华团之领导人,通过互相合作与团结的崇高精神,成功的无间断主办廿五届的新春大团拜盛会,协助促进内陆区各民族的团结,让全体人民受惠.而这次通过全体华团团结一致,再次成功主办此项非常隆重的大团拜盛会就是一项非常可贵的事实.

大会主席柯建玲感谢拿督叶育德之慷慨解囊,热心赞助,并担任第二天早上所举行本年度龙麒狮大会串之主礼嘉宾及主持揭幕典礼.更要感谢本区域热心华社公益事业殷商刘国强慷慨赞助,担任昨晚所举行之盛会亮灯仪式.同时也要借此感谢中国驻亚庇总领事陈佩洁及副总领事刘伟也将在第二天早上盛情莅临根地咬,担任此项盛会之特别嘉宾.让他们感到非常荣幸与欢欣.并表示,这也是根地咬人的光荣.

对年度盛会之成功主办,除了要感谢方惠敏为首筹委会所有委员们所给以之支持,任劳任怨之工作外,也要感谢所有善长仁翁,热心商家及华团所给予之支持与慷慨解囊,热心赞助,令筹委会减轻不少负担.

同时也借此机会感谢所有参与演出之华团及学校单位,以及受邀参与献艺之著名歌星小蚂蚁方爱凌及张一平与张若冰姐弟之二胡与古筝演奏,令当晚之文娱演出节目加倍精彩及更加丰富.

当然更要感谢大家所有给以热烈支持,踊跃出席观赏及所有直接或间接参与各项筹备工作之社会大众.

因为大家所给以之支持与协助,经令今年度之盛会添加欢庆新春佳节之气氛,让他们能拥有一个值得回忆之美好时光.

他说,今年送走了丙申年,迎来了丁酉年.希望这虎虎生威之金鸡能展翅飞翔,振兴本埠之市场经济状况,让百业旺盛,带领本市各行各业朝向一片欣欣向荣之景象.

他希望在大家之共同努力,以量入为出之节俭生活方式,一起面对未来之挑战,为金鸡年创造一个更美好之明天.