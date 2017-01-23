嘉年华华语歌赛 杨雯诗荣夺冠军

(本报斗湖22日讯)杨雯诗荣登2017斗湖新年嘉年华会新春华语歌唱比赛冠军!

经过两天激烈的竞赛后，成绩终于在昨晚揭晓 ，相对年轻的杨雯诗成功击败一班歌坛老江湖，登上冠军宝座，羡煞旁人。

事实上，无论是亚军蔡枚真，季军黎上丽及殿军陈乙华，都是”冠军级”人马，因此这项赛事，也是一场名符其实的冠中冠争夺赛，水凖之高可见一斑。

获奖的歌手们也在嘉年华会筹备执行主席洪连辉领取奖金与奖杯。杨雯诗在领奖之后，受邀在现场以冠军歌手身份再次献唱，并接受全场观众热烈掌声祝福。

冠亚季胜出者也将获得主办单位邀请与其他几项比赛三甲人马在闭幕仪式上献唱演出，这项荣誉也是众歌手所梦寐以求。他们的演出也将把现场气氛推向另一个高潮!

这项配合2017年嘉年华会所举行的新春华语歌唱比赛，在1月20日引爆初赛，共有41位男女歌手使出混身解数，经过淘汰后剩20位歌唱迈入昨晚大决赛。

今届这番龙争虎斗情况惨烈，实为历届新春歌唱比赛之最!根据了解，参赛者当中不少是因微差而落败，除了冠亚季殿，尚有不少的潜力歌手。相信他们将继续卧薪尝胆，等待苦练一年之后，在下届嘉年华会时作东山再起。

2017斗湖嘉年华会已进入倒数，较早前举办的国语歌唱赛，摇滚乐队比赛及现代舞比赛都获各族人民的热烈反应。最后两天选择以华语歌唱比赛为压轴节目，是包括市政府在内的主办单位对华社一项敬意。因此希望华社也要大力支持响应每一届的嘉年华，展示团结精神也让友族同胞尊敬。(18#)