尤索夫阿达 今访龙岗坑新区

【本报拿笃记者二十一日讯】配合临届的华人农历新年，拿笃区州议员兼国阵诗南区执委会主席拿督尤索夫阿达，订于下周一（23日）拜访龙岗坑新区（Kampung Dam Baru）商家和村民，并于早上11时正假拿笃商业区（Lahad Datu Square）的 Restoran LD 茶室集合后出发。

龙岗坑新区乡保会主席杨施怡表示，以致诚的心邀请附近的乡里，如：华人村的乡亲父老，届时也于早上10时30分到来如述的地点集合，以便拿督尤索夫阿达州议员能向当地村民，尤其是华裔朋友，借著这个佳节的到来，向大家拜个早年，届时将分派年柑给大家，以祝大家新年进步，万事如意。

她说，在早11时过后，拿督尤索夫阿达州议员的团队将出发，拜访龙岗坑新区各商家和派年柑，亲自把祝福的讯息带给大家，其中包括也会拜访明发轻工业区和棕榈山庄的商家。而拿督尤索夫阿达也希望能与当地的村民，尤其是希望与当地的华裔朋友见面，并乐意借此洗耳恭听他们的心声和诉求。

据悉，从大马电讯局路口到棕榈山庄及北环公路部份面积和附近一带，已被官方划分在龙岗坑新区的范围内。杨施怡也是沙巴自民党拿笃区部女骨干，也借此向各界，包括华裔同胞们拜个早年，恭祝各界：阖家平安，风调雨顺，四季如春，最重要是身体健康。（26）