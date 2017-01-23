希联三党新春拜年斗湖走透透 陈泓缣：唯有团结才能改变

(本报斗湖二十二日讯)斯里丹绒区州议员陈泓缣今日指出，唯有各个反对党结盟连成一线，以一对一方式单挑国阵，政权轮替的改变才有希望。他是希望联盟新春拜年在斗湖走透透之后，向媒体发表文告如此表示。

趁着丁酉年在即，希联三党——行动党、公正党、诚信党斗湖区部各团队共同出击，联手向斗湖民众拜年，派发希联2017日历。从星期六开始到今天，总共拜访的地方计有卡拉巴干国会选区之下的翠华台、坝园、爪哇村、摩罗带；以及斗湖国会选区之下的柯哈拉路一里喝茶街、久保田商业区、枫林、新安巴刹、丹绒巴刹、鱼巴刹等。斗湖行动党由州秘书陈泓缣和州团长洪诗杰带队、斗湖公正党以拿督江汉明为首，斗湖诚信党则由阿巴尼统筹。三党团队合作无间，t以实际行动告诉选民团结就是力量。三党同心，其利断金。

陈泓缣透露，“接下来的目标还有市区各个茶室，以及市区巴士站等。我们这次一反传统，不是以个别政党的名义来拜年，而是要加强希联三党结盟的综合效应。譬如之前火箭不会跨出去斗湖市区，现在也跟着公正党和诚信党也必须一起出发到访卡拉巴干国会选区，这两党的卡拉巴干区部，也到来枫林、丹绒巴刹等一起作战。选民是流动的，我们希望以此方式启迪选民，唯有团结能带来改变。”

他解释，此次希联2017日历的主题是：贪官贪腐，百姓困苦。2017沙巴改变！这是以去年沙巴第一丑闻水务局水门案为主题，促请人民反思，沙巴的困境主要是贪污所造成的，而不是人为撕裂半岛和东马，制造不必要的分裂和冲突。“希联的目标是打倒贪腐的政权，代之以廉政和善治。这才是王道。”

他说，没有任何一个反对党能够单挑国阵。各个反对党没有选择，只有结盟团结一致，以共同的政纲为出发点，才能带来改变。他反问，如果连霸权的巫统都不能单独执政，那谁可以宣称一人足以打天下？他促请所有的反对党，必须以人民利益为优先，互相伸出橄榄枝，开启谈判之门。

“这是大多数选民在我拜早年时告诉我的讯息。从政者，焉能违背人民意愿？如果仍有反对党坚持不愿意合作，坚持以一己之力可以打败国阵这个巨人，人民的眼睛是雪亮的，我相信具有足够的政治智慧作出选择。”(14)