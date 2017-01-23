笃中运动会 莫天生主持开幕礼

（本报拿笃记者22日讯）拿笃中学今日上午八点举行2017年第十八届常年运动会，邀请拿笃中华商会理事长莫天生主持开幕礼。

今天的运动会由运动员黄勇康代表运动员在开幕嘉宾莫天生前宣誓，拿笃中华商会理事长莫天生也为运动员代表吴静柔及黄忆汶点燃圣火。

出席覌礼的嘉宾有拿笃中华商会理事长莫天生，第－副理事长关秋月，董事陈必福及曾月祥等。

今日上午的运动会检阅仪式，步操队比赛，啦啦队比赛，赛跑及接力赛，拔河等。

莫天生勉笃中儿女 取运动成绩精神文明双丰收

(本报拿笃记者22日讯） 拿篤中學2017年度校运会开幕嘉賓拿篤中華商會理事長莫天生致詞說；新学年开学不足一个月，我们就升起了运动会大旗，全校上下在万物复苏生机盎然的季节里，大踏步，高气度进行2017年度常年运动大会的筹备工作。尽管天气不好，晴雨多变，准备仓促，练习不足，遭受到时间因素和场地因素的局限，大家还是能抓紧时间准备和练习，如期顺利举行盛会。今天看见同学们精神饱满，健儿们斗志高昂，没有被之前的种种压力打倒，很是令人嘉许，这正是我门篤中儿女不畏艰难困苦，贯彻始终的最佳精神表现。我在此谨对本届校运会的成功举行致以热烈的祝贺。

同学们，此次运动大会是对同学们的心理素质，身体素质，体育运动水平的一次验收，也是对全校学生组织纪律性的大检阅。大家都知道运动场上的每一项荣誉，都是运动员身体素质和顽强毅力的结晶，但我们更了解它是团队精神，协作精神和奉献精神的具体表现。因此，希望健儿们发扬奥林匹克精神，遵守运动员守则，团结协作，顽强拼搏，赛出水平。全面展现当代中学生蓬勃向上的时代风采和精神貌，取得运动成绩和精神文明的双丰收。

同学们，人生的幸福建立在健康的基础上，健康就是生命的源泉，就是生命的基本，没有健康的生命，就好像离开水的鱼一样等待死亡，而运动就是健康的最佳保证。一名法国医学家说:运动的作用可以代替药物，但所有的药物都不能替代运动。俗语有道：仙丹妙药灵芝草，不如天天练长跑。如果不重视运动，就可能失去健康，那么，就没有任何理想和成功可言了。所以，请同学们多参加体育活动，学会健体强身，真正成为不但学习好，更是身体棒的现代学生。

罗德明勉学生发愤图强 创造更辉煌明天

（本报拿笃记者22日讯）2017 年度拿篤中學校运会闭幕嘉賓罗德明董事长董事長說；历时两天的校运会，在大家的积极参与和共同努力下，经过紧张，激烈，精彩的比赛，取得了圆满成功，即将落下帷幕。两天来运动员顽强拼搏，获得了良好的比赛成绩，裁判员秉公执法，维护了比赛的公平公正，工作人员辛勤劳动，保证了大会的顺利进行。在此，我代表学校，向组织和参与校运会并付出辛勤劳动的各位老师和同学表示衷心的感谢，向取得优越成绩的集体和个人表示热烈的祝贺。

在为期两天的赛会中，我们的同学以抖擞的精神，严明的纪律，投入体育盛会，全校师生团结协作，挥洒激情，表现了良好的体育道德风范和集体主义精神。在赛场上，运动员精神饱满，奋力拼搏，争创佳绩，赛场下，同学们摇旗呐喊，加油鼓励，体现了团队精神。画面极是精彩而动人。

同学们，我们在运动会中的收获无疑是全方位的和巨大的，如果我们能把大会中表现出来的不怕苦，不怕累，坚韧不拔，永不言败的意志品质和团结互助，发愤图强，勇夺第一的精神状态以及胜不骄，败不馁的心理品质迁移到学习，工作和生活之中，那么，我们的生活将更加充实，今后的人生道路上的成功之花会绽开得更加绚丽多彩。

同学们，运动会虽然已经结束,但‘更快，更高，更强’的奥林匹克的体育运动精神不能丢，一定要继续发扬这次运动会的拼搏精神，争分夺秒，刻苦攻关，打造自己成为读书好，运动棒，课外活动强的篤中儿女，为我校创造更辉煌的明天。

粉红队596分夺团体总冠军 总亚军天蓝队总季军紫队

（本报拿笃记者22日讯）拿篤中學運動會經過競爭激烈的比賽，奪得團體總冠軍的是粉紅隊（596分），總亞軍的是天藍隊，總季軍的是紫隊。

比賽結束后，該校邀請董事長羅德明主持閉幕禮，2017年最佳男女運動員是初中組男許歆妤（5金），初中組女吳靜柔（5金）。高中組男余紹政（5金）及高中組女黃憶汶（4金）。

拿篤中學運動會邀請董事長羅德明，董事陳必福，曾月徉等分別頒獎。

表扬高三同学兼顾义卖 徐亚烈祝大家鸡年行大运

（本报拿笃记者22日讯）拿篤中學徐亜烈校長在2017年拿笃中学常年运动会上致詞説；每一个新学年的开始，拿笃中学可说是所有中学中最忙碌的其中一间，因为师生从开学第二天开始，几乎每天都是超过4点30分才放学，为的，就是这一年一度的运动会。各大队的布置标语、营本部的装饰、啦啦队的呐喊欢呼，还有即将登场的步操比赛及啦啦队舞比赛，大家必定可以看到同学们的积极与认真。同学们将在今天向大家证明，虽然我们是一所人数不多的小型独中，但我们绝对可以做到大型学校规模的活动！

“传承”，是笃中常年运动会特有的精神，资深的学长姐带着学弟妹进行着各种练习与训练，偶尔还可看到离校的校友回校给予协助，各大队的精神一年一年的传承下去，就像笃中肩负的责任一样，将中华文化永远的传承下去，源远流长。

今天，我要特别表扬高三同学，除了带领自己的队伍冲刺，这两天，他们还抽出时间兼顾义卖，为自己的毕业年筹集经费，希望大家多多支持，给他们鼓励。

此外，我也要表扬各大队的领队老师，以及在赛场上担任裁判或报到工作的老师，他们也和同学一样日晒雨淋，没有怨言，这种认真工作的态度，值得我在这里特别给予嘉许！

在这里，我要特别感谢PGA协助各大队的步操训练，并感谢他们在检阅仪式中的指导。身为独中，能获得PGA的协助实属难得，请给今天还得担任步操比赛评审的PGA代表们一个热烈的掌声。

当然，也要特别感谢到场支持的大家。笃中常年运动会举办至今，仿佛成了笃中人的一个盛会，许多家长、校友都会到场支持，给在校的孩子，给学弟妹加油打气！你们的热烈支持，会是同学们最好的助力！

最后，我也要感谢抽空出席的开幕嘉宾莫天生县议员及各位嘉宾，谢谢你们在星期假日的早上出席笃中的盛会，希望你们有个愉快的周日。在此，仅代表笃中全体师生给各位拜个早年，祝大家鸡年行大运，事事顺心又顺意（31）。