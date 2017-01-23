蘇榮收受逾1.16億元財物 被判囚終身不上訴

(北京23日訊)全國政協前副主席蘇榮受賄、濫用職權、巨額財產來源不明一案，今日於山東濟南市中級法院一審公開宣判。蘇榮因收受總值逾1.16億元（人民幣．下同）的財物，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑7年；逾8027萬元巨額財產來源不明，被判處有期徒刑7年，數罪並罰下法院決定執行無期徒刑。蘇榮當庭表示服從法院判決，不上訴。

經審理查明，2002年至2014年之間，蘇榮利用職務上的便利，為他人在企業經營、職務晉升調整等事項上謀取利益，直接或通過他人收受相關單位和個人財物逾1.16億元；濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失；蘇榮無法說明其折合8027萬多元財產的來源。

濟南市中級法院指出，蘇榮已構成受賄罪、濫用職權罪、巨額財產來源不明罪，均應依法懲處並數罪並罰。鑑於蘇榮到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。

現時68歲的蘇榮是吉林白城洮南市人，於吉林大學經濟管理學院畢業。他曾任吉林省委常委、吉林省委副書記、青海省委書記、甘肅省委書記及江西省委書記等多個要職，至2013年擔任第十二屆全國政協副主席。蘇榮因涉嫌嚴重違紀違法，2014年6月接受組織調查，前年被雙開。