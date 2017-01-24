丹洛街后巷沦垃圾收集站 黄亚伦促合适地点置大垃圾桶

（斗湖二十三日讯）丹洛街商店后巷沦为垃圾收集站，大量垃圾堆放在五加基引来鼠辈觅食污染环境，卫生惨状令人不寒而慄。

人民公正党斗湖区部公共投诉组主任黄亚伦要求市议会正视丹洛街后巷垃圾污染问题，并在合适地点设置大型垃圾桶以迎合商家每日所排放的垃圾数量外，亦谕令垃圾清理公司每日准时前往清理，以免垃圾长时间堆积，发酵及引来野狗猫老鼠觅食，进一步扩大卫生问题。

他表示，市民投诉指入夜后丹洛街商店后巷行人五加基竟沦为垃圾收集站，大量的垃圾被堆放在少得可怜，小的悲惨的塑胶垃圾桶旁，其数量远远超出两个小垃圾桶的负荷量，以致大部分的垃圾都被丢到垃圾桶以外范围。现场一片狼藉脏乱更有十数尾 鼠辈不时出没於垃圾堆里觅食，令人不寒而慄。 li

据了解，由于丹洛街商店均属于 早午间开业，入夜后绝少有营业，因此顾客和市民往来时间都不在夜间，入夜后，商店后巷一片死寂，绝少有路人经过。也因为这一情况，促使一些不负责任的 商家在傍晚收市时，让工人将大包小包的垃圾丢到五加基处，以致出现小堆垃圾吸引大堆垃圾的情况出现。

环顾丹洛街沿途垃圾处理机制即可发现，当局并未设置任何大型垃圾桶以供商家使用，该区商家仍沿用以往容量有限的私人式小型垃圾桶。加上商业利润和市场发展需要等因素，已有不少商店被划分为两个甚至多个商业单位使用，部分单位并未自行设置垃圾桶，以致出现依赖他人垃圾桶的情况出现，垃圾量不断地增加，但垃圾桶数量依然维持在一定数量下，垃圾桶经常超出符合的情况。

有鑑于此，市议会有必要仿效莎宾都商业区，在后巷泊车位旁空间为该区商家设置大型垃圾桶，以解决垃圾超量所引来的环境污染问题。(L)