佛光寺系列活动迎新春 平安灯法会除夕夜登场

(本报斗湖二十三日讯) 迈入2017年不久，丁酉鸡年即将来到。佛光山斗湖佛光寺在农历新春期间举办「新春平安灯法会」，邀请大眾一同前来走春，同时在灯会中点亮光明。唐诗有云：「雄鸡一声天下晓」祝福大家，人生奋起飞扬、声誉远播。

2017年，「佛光山斗湖佛光寺春节平安灯法会」将于1月27日（除夕夜）登场，佛光山斗湖佛光寺每年举办的「新春平安灯法会」，有别于一般的灯会，是集僧信二眾、佛光人、的智慧与力量而成。每一盏灯，以传统花灯技艺，呈现集体创作的创意与巧思；同时，结合制灯者无私的心意与代表祝福的平安灯，让来寺祈福点灯的大眾，能赏灯淨心并照亮自性。在长达1个月的平安灯法会期间，佛光山斗湖佛光寺提供多元的走春选择，让您兼顾大饱眼福和体内环保；蓝天白云、缤纷花树、喜气年味，辽阔的园区，让您一扫心头阴霾。最不可少的亮点，当然是点灯祈福、抄经、敲钟祈愿与佛接心，让您有个平安吉祥的一年。

佛光山斗湖佛光寺「新春平安灯法会」，您可以来寺登上「露天观世音菩萨平台」近距离瞻仰菩萨圣容。您可以在大雄宝殿与西方殿，将心愿上达诸佛菩萨，祈愿世界和平；点平安灯，祝愿家人身心康泰。您亦可参加、除夕晚11时的普佛辞岁、烧年香、早课。大年初一上午10时的新春礼千佛法会、上供。11时30分开始，佛光师姐们准备了12道新春年菜菜肴与大眾结缘，欢迎大家与家人回寺一起品尝美味佳肴。同时也可到各殿堂巡礼，礼佛、抄经、祈愿，把欢喜、智慧、清淨、健康和幸福的法喜带回家。 欲知更多新春活动详情欢迎来电089-777566询问。

2017新春活动如下：

（一） 27/01（五）除夕夜 11：00PM – 普佛辞岁、烧年香、早课

（二）28/01（六）大年初一

10：00AM – 新春礼千佛法会

11：00AM – 上供

11：30AM – 新春平安素食结缘

（三）正月初一至十五09：00AM-09：00PM – 礼佛、抄经祈愿、献灯供佛

（五）11/02（六）农历正月十五 11：00AM – 上供、11：30AM – 元宵平安素食结缘

（六）12/02（日）农历正月十六 5：00PM – 2017名声天晓新春建寺采总青活动

春节期间设有新春平安灯（一个月）、光明灯（一年）、供花、供果、供斋、十供养等功灯登记 。届时，欢迎阖府莅临，拈香祝祷，同沾法益！ (14)