佛教会年三十晚办 除夕祈福法会

【本报拿笃记者二十三日讯】拿笃佛教会将在届临的农历新年年三十晚（27日）举行除夕祈福法会，欢迎佛友信众携同家人及亲朋友好参与，祈求风调雨顺，国泰民安，人人身体健康快乐，法喜充满。

据悉，是项除夕法会将从当天晚上11时30分正开始，全体佛友信众将会在大雄宝殿集合颂经祝愿，增智慧广福泽。

此外，在第二天大年初一，上午10时在大殿有佛前上供和颂经，中午12时育才校友会醒狮团表演贺岁。

据该会宗教事务主任林治宏居士称，在本星期三（25日）及星期四，即年二十八及年二十九两晚，该会新春歌颂队将会出队到佛友府上拜年，颂唱佛曲及新年歌，由傍晚6时30分至晚上10时，林居士促请所有歌颂队团员一律穿红衣制服，以示整齐端重。较早时，该会主席莫英群居士表示，该会亦正进行薪春筹募基金活动，以进行敷设该会四周之篱笆网以及活动中心及法师宿舍旁的防土墙。

她说，四周围上篱笆网是防止间闲什人士到来兹事偷窃以维护信众之安全，让大家有一个舒适的环境礼佛祈愿，至于防土墙之建设，因为年来该山壁受到雨水之侵蚀和土石流影响，发生土崩和地基移动，为避免发生建筑崩塌下陷的情况恶化下去，故需建设防土墙加以保护，防止引发崩塌不幸意外。

莫英群主席称，上述两项工程约需十万令吉，但至今天仅筹获三万，不足之数尚欠七万令吉，但由于事态迫促，为了未雨绸缪在未筹足基金下迫得在去年已开始动工，进行补救工程。

她说，拿笃佛教会是一个非盈利团体，所有的经费，大部份都是由信众及公众人士的慈悲为怀，慷概解囊相助下完成。在过去整三十年的心酸历程中，政府的补助也只是杯水车薪，微不足道。也引发这次的工程

能在预期完成，进行的非常缓慢，甚至要停工，所以希望能得到善长仁翁的援助，多多益善，小小不拘，积少成多，希望筹得足够的建设经费，让让会能顺利完成这项任务，愿以此因缘成就的福报与大家分享（26）