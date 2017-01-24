闭幕仪式人潮逾8000人 8天嘉年华逼近25000人

（本报斗湖23日讯）斗湖2017华新年嘉年华会闭幕仪式当晚人潮超过8000人，创下单日最多人场面，也成功把8天的嘉年华会总出席人数逼近25000人次!

尤其是在昨天晚上，即使到了晚上11时，仍然有陆续有人成群结伴前往，更难的可贵当中华族占了40巴仙，对隔天要上班开学的许多华裔，实在难得，并且一家大小，携老带幼，其乐融融，这也足以证明这项节目已成功获得包括斗湖华社在内的所有认同与支持。

此外，不同的冠军级人马歌舞及狮团麒麟，金龙等不能少的中华优良传统节目，也将不间断的连续呈献，成功把整个这几天晚上的斗湖市带入一个充满华人新春气息的团氛！

这项盛会是由斗湖国会议员办事处，斗湖市议会与西里丹绒区社会发展领袖办事处联合主办，当历年来都是斗湖社群所期待的农历新舞节庆大型活动，但今年更青出于蓝，成为全斗湖人民的大盛事。

由于出席人数踊跃，并且是华巫渗半，加上场面壮观礼盛大，85个摊位整齐排例，并且张灯结彩。更难的可贵，几乎所有华团高层，包括斗湖华人社团联合会，斗湖中华商会，斗湖潮洲公会，斗湖福建会馆，斗湖海南会馆，斗湖福州公会，斗湖四邑公会都由主席或代表出席，难怪就连闭幕嘉宾本州青年体育部长拿督道菲也不禁表示赞叹。

道菲赞洪连辉有干劲 嘉年华成功促销”斗湖品牌”

(本报斗湖23日讯)斗湖2017年新年嘉年华会闭幕仪式嘉宾本州青年体育部长拿督道菲感叹嘉年华盛况并连番赞许执行主席洪连辉不僅成功举办嘉年华，也促销了以民族融洽为主题的”斗湖品牌”。

他表示 ，虽然嘉年华的主轴节目是华人新春，但是显而易见现场不但有华人的参与，也有土著的到场，节目也非常多元化，主办单位的用心已成功将斗湖各族人民之间的隔膜打开，距离拉近，是一个名符其实的各族节庆与文化大溶炉节目。

[当我看到今晚的几千人的场面，真是非常感动，而且据我了解，并不止今晚，而是長达8天的场面，都是人海人山，甚至是下雨也沒有影响人们的到来，我在这里要特别祝贺执行主席洪连辉，这个有干劲的年轻人]:道菲说道。

他也鼓励洪连辉继续努力，并相信斗湖人民对洪连辉的能力与诚意有目共睹，只要在来届大选时再次受到委托，将可以在西里丹绒区胜出。这番言论也受到现场人士的热烈鼓掌以示认同，场面令人感动。

较早前大会执行主席洪连辉致谢词时表示，2017斗湖新年嘉年华正逢阳历与农历新年之间，因此採用更多元素与包容性的方式进行，并且将往年的4天增加至8天，开始时战战兢兢，但是在上帝的眷顾与斗湖人民的支持下，安然渡过难关，因此他非常感恩与感谢。

洪连辉 感谢戴永武

此外，他也藉此良机，特别谢谢前任斗湖市议会副主席戴永武工程师，因为戴永武工程师三年前还在任时，鼓励与协助才促成斗湖市议会参与联办新年嘉年华会。倘若沒有地方政府的参与，嘉年华将难以达到目前的规模程度。

道菲向华社保证 捍卫华小权益

(本报斗湖23日讯)本州青年体育部长兼斗湖国阵主席拿督道菲向华社保证，将会捍卫华小的宪法权益，关闭华小只是一些极端份子的看法，政府绝对不会允许，促请华社无需担心这项课题。

道菲是在昨晚为2017年斗湖嘉年华会主持闭幕仪式致词时，向现场8000多位华巫市民如此保证。

他也透露自己在全国巫统大会上也力陈华小的存在价值与宪法地位，同时也向大会代表们指出，在斗湖各华小中土著学生佔了很大比率，因此华小不但沒有防礙国民团结 ，反而是促进各族从小就彼此交流的良好管道!

道菲也指出，大马是世上极少数允许华人依照保留本身文化与教育系统的国家，不像一些国家甚至连华人的名字也无法保存。所以大马政府相当的包容与中庸。

另一方面，道菲也表示我国华人无论在政治，经济，文化及教育都有重大贡献，沒有人能够否认或抹杀。

在沙巴州的华社更不用担心，州政府每年都在州财政预算案规定一筆庞大数目供州内独中华小教会学校及各源流宗教发展用途，因为州政府珍惜与了解华人的贡献。

即使是在斗湖也可以随处看到华人的不分彼此，默默付出的贡献。他举例，每次村庄发生火灾，最快抵达现场伸出援手的就是慈济。当他的阿拨士选区发生水供中断，乡民苦无自来水时，观音廟就会开放让乡民前往免费取载泉水。

不但如此，在斗湖的开发方面华人也佔了很大功劳，道菲透露他本身的外曾祖父是一位名叫纪金水的海南人士，当英殖民地时代被派到斗湖协助当地人发展，结果与本土人取得良好的合作及信任，为後来的斗湖地方建设与经贸发展打下良好基礎。

他也透露，大马各族的连系已如同血与肉般不可分割，处处显示在周围环境中，并再举例最近在亚庇与中国驻哥打基纳巴卢总领事陈佩洁观赏狮团表演时，他要求陈佩洁注意一下狮团成员是什么人。

[她(陈佩洁)看过後向我说，她非常惊讶与敬佩，因为马来西亚各种族之间的和谐共处，就连舞狮这种华人传统艺术也有不少土著的参与]:道菲说道。

因此，他劝请各族人民，无论是什么种族，都要以正面心态来看待事情，不要一味认为问题是别人所造成，不停的埋怨或诬蔑，应该以同理心来设想。

[我们都生活在这片国土上，要想着如果要自己能过好日子，就应该要让大家都有好日子过，只要大家同心协力，那么即使是世界经济不景，也很容易被克服]:道菲说道。(18#)