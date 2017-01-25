台今年首例火鸡禽流感 云林县扑杀1129只

(香港中通社台北25日电)台湾地区农委会25日公布今年首例火鸡禽流感疫情，疫情事发地云林县一火鸡饲养场已扑杀1129只火鸡。

综合台湾媒体报道，云林县动植物防疫所25日说，该县四湖乡一处火鸡场22日出现异常死亡，经采样送验，确认染H5N2亚型之高病原性禽流感病毒，扑杀1129只，全场及周边消毒，并呼吁做好禽场自主管理。

台农委会防检局统计，2017年累计至今，全台共确诊10例高病原性禽流感案例，计扑杀9万5975只家禽，其中9例都在云林，8例为土鸡、1例火鸡，另1例则是宜兰种鸭场。

寒流来袭，禽流感易发生。防检局指，1月22日接获云林县四湖乡一非开放式火鸡场业者通报有异常死亡情形，随即赴现场执行移动管制，并采检送验。农委会家畜卫生试验所25日通知，确诊感染H5N2亚型高病原性禽流感，云林县动植物防疫所计扑杀1129只8周龄火鸡，以降低疫病传播风险。

云林县动植物防疫所所长廖培志说，冬春交际时节，日夜温差大，加上候鸟北返，恐夹有禽流感病毒沿途散播的风险，今年以来至今，云林共爆发9场禽流感疫情，已采取扑杀与消毒等作业。

另据了解，去年11月起，台农委会防检局启动水禽场（鸭场及鹅场）的防疫措施查核，迄今累计查核221个水禽场，当中46%共102场不合格，将依动物传染病防治条例开罚新台币3万元以上、15万元以下罚锾，以防范疫情大爆发。（完）