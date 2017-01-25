台湾第一银行ATM被盗领案 三名被告一审被判五年

（中新社台北25日电）台北地方法院25日审结第一银行ATM（自动取款机）被盗领案，认定拉脱维亚籍被告安德鲁等三人触犯妨害电脑使用等罪，分别判处五年有期徒刑，将在服刑完毕后驱逐出境。

三名被告同时被科罚金60万元新台币，没收赃款共计7700多万元。全案仍可上诉。

这起案件发生在2016年7月，第一银行位于台北、新北和台中的22家分行41台ATM被植入恶意程序，共遭盗领8327万元。案件引起台湾金融界高度关注。

台北地方法院检察署调查发现，案件是国际盗领集团所为，全案共22名嫌犯，仅主嫌安德鲁（Peregudovs Andrejs）、车手米海尔（Colibaba Mihail）及潘可夫（Niklae Penkov）相继在宜兰县、台北市落网。其余19人案发后搭机潜逃出境，目前仍在通缉中。

台北地检署去年9月13日侦结案件，认为本案已严重扰乱、破坏台湾金融秩序，引发民众极大恐慌，影响深远，故建请法官对安德鲁等三人各量处有期徒刑12年。

一审判决后，台北地检署表示，尊重判决，待收到判决书后，再研议是否上诉。

另据中央社等台媒报道，安德鲁等三人先前庭审时都只承认协助搬运赃款，但否认参与盗领集团植入木马程序、破坏ATM与跨境洗钱；三人都表示如果被判有罪将上诉。（完）