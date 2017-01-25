官员：老实经商赢口碑 促商家勿趁春节起物价

(本报斗湖24日讯)斗湖商家受促勿趁著华人新年来临提高商品价格，否则将会受到国内贸易，合作社与消费事务部执法组的取缔，消费者也受促勇于举报奸商。

该部门主管彼得在今天于市议会举行的地方行动会议上表示，根据1946年价格控制法令第22条文，政府可以提供随意涨价的商家，罪名成立可以被被罚款。

商家必须依照当局所规定的佳节价格控制方案来制定价钱。他表示，该部门将在华人新年前这段时间进行市场调查。

出席现场会议的两位人民代议士，即州资源发展及资讯工艺助理部长兼丹绒巴都州议员拿督哈米莎及西巴迪州议员拿督穆易斯都表示对这项课题的关注。

当被问到为什么一些巴刹档摊的物品较超市的更加昂贵时，他表示有时要调查小贩是否经过几个供应商才获得货源？

如果都有单据证明，那么在成本较高的情况下，小贩出售的物品比直接向厂商输入的物品昂贵，是毫不出奇之事。

彼得主管表示，该部门将会严厉检查商家是否有进行标价之外，也会注意是否有坐地起价或不合理的超高价格事件。

此外，他也要求消费群时常关注由相关部门所列出的统制品价格，以避免遭到不法商家的欺骗。

政府这麽做的原因是为了确保低收入群体的基本权益，特别是在佳节期间，以做有效的减轻这些群体的消费压力。

虽然不是全部商家都会坐地起价，但是为了避免任何的可能性，政府制定了这套机制，也是为了避免商家为了贪图一时之利，延而走险作出犯罪行为，这样将会得不偿失。

鉴此，有了佳节价格控制方案，可以保障各方的利益，同时也更公平的推动市场经济的发展。

他也诚恳的要求商家们忠厚老实的经商，以便换来良好的声誉，得到更多的消费群的良好口碑。

任何消费者若发现有不公平的商业行为，可以向该部门24小时行动的热缐号码作出投报，其中电话号码为:089776690，传真号码为:089778066以及电子网络http://eaduan.kpdnkk.gov.my (18#)