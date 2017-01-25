崔天凯：中美合作是唯一正确选择 “贸易战”只会两败俱伤

（中新社华盛顿25日电）中国驻美大使崔天凯24日在中国驻美使馆举行记者会，就中美关系、中美贸易前景、美国退出TPP、台湾问题、南海问题等回答了记者的提问。

崔天凯表示，美国新一届政府刚刚履职，内外政策正陆续出台。他表示，中美两国政府始终保持着接触和沟通，习近平主席与特朗普总统在特当选不久就已通过一次电话，希望两国高层之间的交往能够保持下去。

展望2017年的中美关系，崔天凯表示，中美合作的大方向不能也不应改变，中美合作是唯一正确的选择，这符合两国人民的长远利益和国际社会的共同利益。

崔天凯表示，过去这些年，在双方的共同努力下，两国朝着建立不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的新型关系的方向不断前进，取得了很多成果。他说，希望在新的一年里，中美关系可以朝着这个方向越走越好，越走越远，希望两国在经济、贸易、金融、能源、安全、基础设施以及国际与地区问题上的合作持续加深，并不断开拓新的合作领域。他表示，只要双方都着眼于长远利益和共同利益，中美关系就可以健康稳定地向前发展。

对于中美贸易前景，崔天凯表示，美国如果重视中国这一市场，希望在中国市场上有更大的发展，就应该同中国发展强劲稳定的经贸关系。中国不希望看到“贸易战”的发生，那只会两败俱伤，并会对世界经济产生破坏性影响。

近期有观点认为，“如果美国不制定贸易规则，中国就会制定”；另有观点认为，“美国不再搞TPP，中国搞的区域全面经济伙伴关系（RCEP）就会抢占先机”。

在当天的记者会上，崔天凯澄清了这两种观点均是误解、误读。他表示，中国一贯支持开放、包容性的区域自贸安排，主张加强多边贸易体系，遵守WTO的规则。崔天凯说，国际贸易规则不是由中国或美国制定的，它是由国际社会共同制定并遵守的，不存在非此即彼的问题。另外，RCEP不是中国提出的，而是东盟国家首先提出的，中国支持并参与了这一自贸安排，并支持东盟发挥主导作用。

谈到台湾问题时，崔天凯表示，坚持一个中国原则是发展中美关系的政治基础。这一政治基础不可动摇、不容谈判。过去几十年来，美国两党8任总统始终坚持这一原则。任何对这一政治基础提出挑战或制造不确定因素的举动，在美国国内也会引发强烈的反响。

崔天凯表示，台湾当局利用美国政府换届之机做了不少小动作，有的人自以为到美国来见了什么人，回去就沾沾自喜，这是一种奴才心态。崔天凯说，台湾当局如果想要避免成为人家的筹码，那就要回到“九二共识”的基础上，承认两岸同属一个中国。台湾当局如果一定要把自己同13亿中国人民进行分割和对立，那值得担心的事情还在后面。

对于南海问题，崔天凯表示，这一问题从本质上看是领土和海洋权益的争议，不是地缘战略的问题，更不是中美之间的问题。他说，南海问题目前正朝着积极的方向发展。南海问题仅是中国与有关国家双边关系中的一小部分，对话与协商可以解决有关争议，冲突与对抗完全可以避免。从目前来看，对话与沟通已经取得了一定进展。（完）