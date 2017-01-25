彭育明：避免功能重疊问题 关旅游促进局办事处好事

（本报讯）州旅游、文化及环境部助理部长拿督彭育明昨日指出，联邦旅游及文化部关闭沙巴等各州大马旅游促进局办事处，在整体上而言是好事，可让沙巴旅游局不再面对职责重迭的问题。

他表示，这也意味著大马旅游促进局今后可著重于国外促销活动，而在沙巴的活动则可与沙巴旅游局协调。

他说：「（联邦旅游及文化部）部长（拿督斯里纳兹里）说得对，大马旅游促进局在沙巴及其他州属设有办事处，其实是与州的旅游局出现功能重迭问题。

「在沙巴，我们有阵容强大的州旅游部，也有逾八十人的沙巴旅游局，反观大马旅游促进局在沙巴的办事处，也只有约十左右，而且常常调动人手，对沙巴那够我们熟悉，而且有时还会自行招待外国团到沙巴。

「在关闭了沙巴办事处之后，大马旅游促销局在沙巴有任何需要，都可以与我们协调。」

■应将节省的开销转拨各州

彭育明是在亚庇接受记者访问时这麽表示。他也赞扬纳兹里作出勇敢的决定。

无论如何，他说，联邦旅游及文化部在关闭这些办事处所节省的开销应转拨予各州，并以该州的旅游产品及游各人数为准分配。

他说，这意味著，沙巴拥有较多旅游产品及游各人数，应从中分享更大比例的款项。

纳兹里在前日在马六甲向报界发言时证实关闭沙巴等各州大马旅游促进局办事处，无论如何，有关安排并没有涉及裁员，所有的职员都会被调往总部或区域旅游资讯办公室任职，而各州的旅游资讯中心也会保留。

他说，亚庇国际机场及古晋机场将设有旅游资讯办公室，而西马北部区域旅游资讯办公室将设在槟城、南马的设在柔佛，而东海岸的则设于登嘉楼。

他指出，各州政府其实都有掌管旅游发展事务的委员会或部门，再加上州经济策划单位（UPEN）同样设有旅游发展项目，联邦旅游及文化部还在各州设立办公室，工作性质一样，没有必要浪费资源。他说，这也将为政府节省每年高达六百万元的开销。（020）