沙巴建筑展224至26举行 沙巴建筑公会助学金 欢迎相关科系生申请

(亚庇24日讯) 由联邦科学工艺及革新部主办，沙巴建筑公会承办的沙巴建筑展， 即将在2017年2 月24至26日在亚庇 沙巴贸易中心举行。

据沙巴建筑展筹委会主席拿督吴华勇说，该展览会将由联邦科学工艺及革新部部长拿督马蒂斯邓高在2017年2月24日上午11时主持开幕。 也是建筑展主礼嘉宾的邓高在开幕礼上将发表主旨演辞。其他出席者还包括大马建筑工业发展局总监，NIOSH代表, 大马建筑商公会主席符绩礼等。另专业团体如ACEM, IEM, RISM 等也加入认可行列，并将出席开幕礼及发表专题演讲。

配合此次建筑展，沙巴建筑公会也设立一项助学金，给在国内大专院校就读与建筑业科系有关的学生申请。并成立一个以该会署理主席楼启楠（图）为首的助学金小组，负责审查有关申请。这也是该会第3次颁发此类助学金。之前在2013年该会庆祝58周年庆典时首次颁发， 过后在2015年庆祝60周年时颁发。 今年是第3年。楼氏希望有关科系的学生可以踊跃的申请，不要错失机会。有意申请者可电邮sabahbuilders@gmail.com 或 致电019-8810218 执行秘书索取有关申请表格。填妥后在2017年2 月15日截止前交回或电邮该会。入选者将另行通知。该会地址为：SH3-10-2/SH3-9-2, Taman Suria , Jalan Penampang Lama, Penampang.

另沙巴建筑展筹委会主席吴氏说，到目前为止，在总数129个展销单位中，已售出过半的摊位。他希望经营与建筑业有关的厂商或代理可利用此次机会，租1或2个单位，展出及推销他们的产品，打入沙巴的市场。有意租摊位者可联络摊位负责人：Henry Tsen H/P: 016-8338413, Johnny Wong H/P: 016-8330693, Kung Ping Kun H/P: 019-8100692 , Yong Chee Vun 016-8805411, SF Liau H/P: 019-8810218.