沙巴留台旅台联谊茶会 家长与在籍生分享台求学优势

(亚庇二十三日讯)沙巴留台同学会副总会长彭道章，期勉留台新生代传承沙巴留台人坚持服务丶感恩回馈丶刚毅坚强的精神价值，时时感念父母的养育与栽培丶留台同学会的辅导与协助，以及母校师长的照顾与教诲。

彭道章副总会长同时兼任沙巴留台同学会升学辅导主任，以及产学合作主任。他在21日晚上七时正留台亚庇达迈会所举行「留台丶旅台丶赴台新生及家长新春暨行前联谊茶会」上致词时强调，沙巴留台同学会屹立51年的组织传承，服务地方社会丶传递文教薪火丶协助孩子升学，以留学生社团组织而言，目前只有留台同学会能够写下如此悠久而长远的历史，同时也是留台人最宝贵的精神与价值所在。

沙巴留台同学会文教主任张志强丶资讯主任罗威杰丶亚庇分会主席黄志鹏丶副主席巫碧珊丶升学辅导陈柯宪丶会所管理张千盛丶斗湖分会秘书兼升学辅导李鸿儒丶丹南分会升学辅导李丽花丶执行秘书张淑贞丶执行助理秘书黄鹏惠会同参与支援辅导工作。

达迈会所现场塞爆甫学成毕业归来丶在学返沙渡假旅台学弟妹丶即将赴台升学的36期海青班丶侨生先修部及外籍生春季班的新生及家长丶以及有意了解台湾升学资讯的学生及父母，场面温馨，互动活络，气氛欢乐，亲切友爱，宛如留台一家人的家庭聚会。

沙巴留台同学会文教主任张志强在开场的演讲时，敦促学弟妹首先要有自己的方向，而且现在就要做好开始的准备，才能在未来的生涯中找到自己落定的位置。他以学习并一定保证事业的成功或成为人生的赢家，但是不学习有百分之九十不会成功或沦于输家，重申学习的重要性。

旅台同学目前身在捷克当交换学生，就读建国科技大学商业设计系张晓虹，透过录影短片感谢留台同学会，鼓励学弟妹勇敢走出舒适圈，看看世界，开开眼界，用心学习，广交朋友，怀抱感恩的心，并感谢各方的协助。

张晓虹父亲张伟顺应邀分享了女儿学习上的收获。他告诉现场的家长及学生，不必诸多考量台湾学位文凭的认证因素，孩子去台湾可学到国内学不到的内容，拥有更多在国内甚至政府也无法给予的机会。

同时就读建国科技大学美容系的熊云阁，以大学一年级新鲜人的姿态，凭著优异表现及亮眼的成绩，先到日本实习一个月后，马上又获选到韩国交换留学一个学期。她分享自己的心得时说到，角度决定视野，语言很重长，但是沟通更重要，只要踏出第一步，人生变得很不同。

此外，杨家三姐妹即建国科技大学杨蕙菱丶杨蕙励，以及国立台中教育大学杨蕙雯，先后分享了个人的学习及成长经历，提醒学弟妹专注学业，要有良好的时间分配及自我管理。三姐妹均透露利用课余时间，打工吸取经验，，增进未来职场的竞争力，以自力更生的努力，减轻家庭经济负担。

玄奘大学应用心理系大四学生庄孔堃，阐述学习心理系难得的经历，并得以见识形形色色的人，丰富了人生的资历，同时已报读淸华大学研究所，朝向更高的学术领域迈进。其同校同系的学弟张子轩，则表示到了台湾才知道与自己想像的落差和不足，并一再强调台湾教育的优点和好处，收获良多，给了自己无限的学习成长的进步空间。

国立东华大学企业管理系的余世满表示，台湾读书环境非常优越，鼓励大家把握机会，到台湾留学深造，丰富自己的人生。另一位刚在去年十二月份，自34期海青班和春技术学院毕业的叶上荣，以努力学习证明并非只有进入名校，才能取得好成绩。他力求上进，当上班长先后获得侨委会颁獎表扬等三次得獎，为了继续另一个学习上的挑战，他已经报名义守大学攻读学位课程。

考取了两张台湾的专业证照，在高中阶段已经拥有美容化妆专业能力的张秀燕表示，她选择走了一般人不一样的路，当大家都在国内读高中，她决定到台湾读高中职业学校，今年才高中二年级，但是已经比国内的高二生，更早拥有了专业和工作能力，但是先决条件，必须提前离开家门，独立生活，吃苦学习才能做到。

沙巴旅台同学会公关兼生辅副部长，就读中山医学大学物理治疗系的郑渝恩，以及来自纳闽三个女儿都是台湾深造的学生家长陈劲诚，也有现场与大家分享交流。

留台同学会升学辅导工作，自三年前开始，开创性实施父母孩子联合磋商丶共同参与的辅导模式，同时著重行前说明，提前作好新生应对赴台的心理准备，迎向全新的生活环境与学习挑战，并扩大与家长接触面，建立起联同关爱子女学习生活的合作情谊，因而取得家长非常良好的肯定与回响，进一步强化辅导和招生工作的影响力。