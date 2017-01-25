洪秀柱吴敦义谈年金改革 改得合情合理就没人反对

(香港中通社台北25日电)中国国民党主席洪秀柱25日表示，没有人反对年金改革，但要改得合情，照顾到大家需求。台湾地区前副领导人吴敦义当天也说，年金改革应该要有基准，若是合理改革，都不会有人反对。

综合台湾媒体报道，中国国民党25日召开中常会，邀全台公务人员协会理事长李来希、监督年金改革行动联盟召集人黄耀南，报告年金改革相关议题。

洪秀柱听取报告后说，退休金是依法保障的财产权，财政困难很多事情可以研究。年金改革没有人反对，但要改得合情，照顾到大家需求。

她表示，过去国民党执政提出年金改革计划，但后来功败垂成。民进党说谦卑、沟通，但做的却是行业间对抗、撕裂社会、伤害尊严的方式。很多事非一蹴可及，如何有更多耐心、同理心、听更多声音，让年金改革周延圆满，是大家衷心期盼。

洪秀柱指出，蔡政府开过20场年金改革会议，4场分区座谈，1场大会会议，本来就已有年金改革版本，为何不早点拿出来让大家检视，实在不可思议，令人遗憾。她认为，如果把该版本送“立法院”，民进党若仗多数直接强行通过，恐怕会制造更多怨恨，民进党应该好好思考。

宣布参选国民党主席的吴敦义下午接受网络媒体专访直播，对于年金改革问题表示，“年金一定要改革，不改革是一个未爆弹”，但改革应该要有基准，若是合理改革，都不会有人反对。

他认为，年金改革的最终目标，是确保所有人退休后能过有尊严跟温饱的生活，若是合理的改革，大家都不会反对，只有伤害过度、让退休无法过温饱生活的做法，才会让人去绝食抗议，执政当局要体会人民被逼到墙角的感觉。

国民党中常委厉耿桂芳则质疑，民进党的年金改革让大家变成均贫，是共产主义、人民公社吗？

李来希表示，这次年金改革尚未看到精算报告，整个是黑箱作业。大会会议只让每个人讲3分钟，执政的民进党“这个政党草根出来，却隔绝草根声音”，用拒马、围篱阻挡人民声音，“总统府”已成为制造仇恨、散播对立的所在。

黄耀南指出，这次年金改革看到蔡英文的粗暴与对人民的斗争，当局年金改革委员会是黑机关，蔡政府年金改革实质不正义。他呼吁国民党提出缴得合理、领得合理的年金改革方案。（完）