湖南炮仗店爆炸起火6死 顧客試炮不慎引發

(湖南25日訊)湖南省岳陽市經開區中南市場一間煙花炮仗經營門店，昨晚9時08分許突發大火，現場隨後發生多次爆炸，當地消防出動19輛消防車，逾84名消防員和大批警力到場撲救，延至當晚11時20分撲滅。事故共造成6人死亡，其中5人窒息死亡，無人受傷；另有1位死者家屬因驚嚇暈倒，經送院救治後已恢復正常。

當地政府初步查明，事故原因為一名購買煙花炮仗的顧客，在門店10米外試放鞭炮時，不慎把鞭炮射入店內，引發店內煙花炮仗爆炸並起火。另網傳片段顯示，事故發生後現場火光沖天，起火建築冒出滾滾濃煙，更不時有炮仗和煙花被燃點後射出，又多次傳出爆炸聲。據了解，起火的建築是一幢4層高的商住樓，1樓為門店，2至4樓則為住宅。

据岳阳微政务1月25日通报，截至当日凌晨，此次火灾事故已造成6人死亡，没有其他人员受伤。岳阳经开区工委、管委会已对3人启动问责，并免除相关职务。

中新网1月25日报道称，24日21时08分许，湖南省岳阳市岳阳经开区中南大市场内一烟花爆竹经营门店突发火灾。早些时候，事故已造成5人窒息死亡，事故原因为购炮者在门店10米外试炮不慎，引发店内烟花爆竹起火。由于消防官兵奋力扑救，火灾已于23时20分扑灭。

1月25日凌晨3时许，湖南省岳阳市消防支队官兵从中南大市场火灾现场新发现一具尸体，被证实为经营户孙子。至此，此次火灾事故罹难者升至6人。

3名涉事官员被免职

《法制晚报》25日报道称，岳阳经开区工委、管委会分别免除宁灵春岳阳经开区发改局党组副书记（安全生产工作分管负责人）一职、黎为中共通海路管理处工委书记一职、李石斗中共通海路管理处工委副书记和通海路管理处主任一职，久盛烟花爆竹有限公司法人代表、股东正在接受公安机关调查。（完）