湖四邑公会迎新送旧晚宴 余伦福吁实际行动敬老 黄超希盼传统文化永续

(本报斗湖讯)斗湖四邑公会１９日晚上于本坡著名餐厅成功举办主题为金鸡报喜迎新春之2017丁酉年迎新送旧晚宴。

当晚宴开三十二席约三百余人出席参与其盛，晚会节目有舞蹈，歌唱，颁发元老会员渡岁金及幸运抽獎等。

关莉莲拋砖引玉捐献五千令吉

当晚在该会前妇女组主任关莉莲拋砖引玉捐献公会置业基金五千令吉下也获得陈观娣及简凤梅各捐献二千，余金英捐四百，邝宝珠捐五百及司徒荣顺捐二百响应。

该会永久名誉会长拿督余伦福局绅致词时勉励，公会当晚举办敬老活动，但我们要反省我们在今年，上年是否在日常生活有做到敬老，平时也要做敬老实际行动。其为勿谈人闲话，勿谈人是非。

该会主席黄超希致词时表示，时间过得真快，一年一度人传统新春佳节即将到来。在各社团都趁著佳节来临都纷纷相续举办联欢晚宴或新春团拜，迎接2017(丁酉年)新的一年，希望在新的一年里能够顺利利，平平安安，喜庆新春快乐年。

当晚该会也不例外，在等委会主任邝敬文理事及同仁的积极筹备之下使到当晚的晚会顺利成功举行，希望将华人传统文化延续下去，举办新年晚会是让会员乡亲等趁着新年的到来有机会相聚在一起，亘相贺，问好，闲话家常，尤其是从海外回乡的同乡，促进会员们亘相沟通，增进感情，交流联系，增进彼此之间的合作精神。

迎新送旧晚宴，如往年一样，该会除了让六十五岁以上报名参加的会员能够享用公会发出免费餐券外今年共有四十位长老报名参加，同时每位报名长辈也获得一份渡岁金(红包)，让长辈们渡过一个温馨愉快的新年。

该会在新年期间的活动，每年都到安老院与老人渡佳节，年初一，该会理事同仁如往年一样，沿门向乡亲们拜年，筹募公会活动基金，希望乡亲多多支持。另外，沙巴四邑联合会主催由拿笃四邑公会主办，全州四邑同乡大团拜，将在二月三日，四日在拿笃举行，该会已经有五十多位会员乡亲报名参加出席一年一度的盛会。

去年2016年五月一日，该会开始接管美佳花园(megah Jaya)两间两层楼的公会新产业以来，公会算是有稳定的收入，有关购买店时，他们向银行贷款额，六十五万令吉，还需要一段时间来摊还。

他本人也在去年庆典中提过，过后也得到眾多乡亲，会员的响应乐捐与赞助，也令他感到震撼感激，这就是四邑同乡非常热爱公会的表现。

近期该会荣幸得到一位前理事，妇女组主任，关莉莲乡亲赞助置业基金５千令吉，谢谢她对公会的热爱。

他要感谢出席赞助经费的乡亲，感谢艺杏坊舞蹈中心的歌呈献，也感谢全体工作人员。

他也感谢在前妇女主任关莉莲的拋砖引玉的捐献置业基金下已超过一万令吉，公会的行政中心乃在其店铺楼上，由总务去管理，有时也有些娱乐活动，若要到公会做事件可联络他本人，以前公会资料及资产都搬至该处。

另一方面，他说，公会已达四十周年，上年购买在美家园新会所，这两天重新油漆，下一步将挂上招牌，其后尽量在在今年八月配合四十周年会庆举行一个开幕仪式，届时邀请大家出席。

邝敬文感谢赞助人

筹委会主任邝敬文致词时表示，首先他代表筹委会感谢大家出席参与一年一度的迎新送旧新年晚宴，感谢所有的赞助人，感谢购买餐券者，也感谢理事会，妇女组，青年团大家一起同心协力办这个晚会，也谢谢艺心坊的学生们的精采表演。(14)