福島避難區核災後 首度輸出牛奶

(東京25日訊)日本福島縣經歷311核災後，多個縣町被劃為疏散區。其中，靠近福島第一核電站的疏散區楢葉町，於周二再輸出純牛奶，是核災後首有疏散區輸出牛奶。有民眾表示會支持災區，惟亦有人仍抱戒心，質疑奶品的安全性。

距離福島第一核電站約16公里的楢葉町，在核災後被劃為疏散區，至2015年才解除。當地唯一牛農「蛭田牧場」的奶品於去年5月至12月，每周均接受輻射檢測，並無奶品超出政府規定的標準，輸出禁令於去年底亦獲解除。牧場周二把從18隻牛搾取的400公升純牛奶，經油罐車運走，將與同縣其他牛奶混合出貨。48歲牧場主人蛭田博章表示，經多方支持，終於可再次輸出奶品，希望以上佳的牛奶作為回饋。

對於疏散區輸出牛奶，日本國民反應兩極。不少網民留言表示，對福島牛奶的安全性仍存戒心，要求將有關奶品區分出來；有人更極端地要求「引發核事故的東京電力公司職員率先飲用」。不過，也有人認為，福島居民吃喝的也是同一批農產品，有難同當是日本人的美德，該予以支持；又有人指始終有一死，既然不能自耕只有靠買來的食物，所以也不可太過恐慌。

據悉，日本所有純牛奶，都是由農場所在地的組織「JA全農」統籌收集，集中均質處理後再製成不同乳製品，流出市面。