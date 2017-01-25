记者公会理事贺早年 拜会老报人王陶陶

（斗湖24日讯）斗湖记者公会理事于丁酉年农历新春前夕，今日特别拜会斗湖《晨报》总编辑王陶陶女士，并向这位坚守36余年新闻岗位的报人贺早年。

王总编辑也是斗湖记者公会顾问，是斗湖记者界非常敬重的报界元老之一，她多年来都一直顾而问之，相当关心记者公会会务进展，并与公会保持着紧密联系，不时提供宝贵的意见，让公会获益不浅。

斗湖记者公会主席邱志兴在该会秘书陈政靖、财政邬顺发、理事庄欣理及理事唐丽芬的陪同下，今日下午3时到阿拔士路二哩《晨报》办事处礼貌拜会王陶陶总编辑，并获得后者热情接待，双方也对本地报业、国内外的时事交流了意见。

邱志兴表示，斗湖《晨报》自1981年4月18日创办至今，走过了36年头，《晨报》这三十多年来恪守新闻专业的办报精神，为广大读者提供最快速且准确的消息，长期以来深获民众的好评及信赖。

他说，中文报业是华社三大支柱之一，是任重道远的文化事业，另外两大支柱是华团及华教，上述三大资产是我国华社自主创办，用以传承中华传统文化的途径，中文报业扮演着重要的角色，为一个社群尤其是华社传达各种资讯。

邱志兴也赞许说，王总编辑热心记者公会活动，曾担任新闻写作暨摄影比赛的评审，并提携新闻后辈给予循循善诱的指导，使他们得以适应挑战的新闻事业，培育不少斗湖新闻界的年轻从业员。(14)