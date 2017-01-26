农历新年燃放爆竹烟花小心 防火患免人命伤亡

（本报讯）农历新年鞭炮、爆竹响不停，民眾受促提高警惕，免生悲剧！

消拯局除了处理突发事件外，该局也做好水灾防范措施，应付农历新年期间突发水灾，把灾情的影响减至最低。

沙巴消防拯局总监诺丁保兹说，华人新年即将来临，该局已做好万全准备。

他说，消拯局资料显示，过去2年农历新年期间沙巴州内火患数字有增无减，因此，民眾受促提警愓。

■2015春节4人葬身火海

根据农历新年过去数据显示，2015年2月份内，消拯局共接获35起火患报告，当中有4人葬身火海，1人烧伤。

但于2016年同期，尽管火患次数则增加41起，相等于15%的增长率，但庆幸当中并没有人命伤亡。

他是周三（25日）下午在苏拉曼路为“2017农历年防火意识＂运动主持推展礼后受访时，如是透露。

无论如何，他表示，若以全年数据来看，过去2年州内所发生的建筑物失火案件，却有稍微下降。

“2016年和2015年相比，建筑物火患发生率是减少了5%，这是正面的趋势。”

■消拯局展开建筑物检查

他说，消拯局有鉴于此，每逢佳节庆典期间，都会展开建筑物检查，确保有关场所的防火设备完善，符合条规。

他指出，2016农历年期间，沙巴消拯局共对州内133个场所进行了检查，当中121个为零售商业场所、6间酒店、4个公共集合场所、以及2个宿舍。

“共有6个场所的防火设备被发现不符合标准而遭发出通告，要求改善，而业主过后也做出纠正，最终避免了罚款。”（080）