原定春节从中国城市直飞亚庇 12趟包机突取消 沙旅协采取紧急拯救措施

与新加坡航空公司及其子公司胜安航空公司接洽，同意临时提供机位，让游客取道新加坡来沙巴。

（本报讯）当前春节中国两个城市直飞亚庇共约十二趟包机被取消！这项突如其来的状况不仅导至约两千名拟前来沙巴欢渡佳节的中国游客或被逼取消行程。

这些包机原订于本月中旬至下个月中旬成行，如此一来，亦造成州内多家旅行社亏大，进而损及本州经济。

沙巴旅游协会主席拿督斯里廖吉祥昨日作此透露时表示，为了紧急「拯救」这批游客，他在与新加坡航空公司及其属下子公司胜安航空公司（Silkair）接洽并获得后者同意协助，临时提供有关机位，让游客取道新加坡前来前来风下之乡。

他表示，该两航空公司已临时同意将有关航线飞机提升为大型飞机，迄今已成功安排到其中两班共一百廿名中国游客，分别于本月廿日及廿五日，乘坐新加坡航空到新加坡，再由胜安航空转机前来沙巴。

他表示特别特别感谢胜安航空公司沙巴经理何灵爱，「她甚至工作至深夜来协助安排机位。」

廖吉祥也是沙巴旅游业联盟会长，他是在其办事处举行的记者会上这麽表示，在场的尚有该联盟秘书长兼沙巴酒店公会主席曾庆国以及何灵爱等人。

他估计倘原订于稍后时才成行的其余十趟包机未能如期起飞，每班共有一百六十人，因此，将共有约两千名中国游客取消了前来沙巴的行程。

他说，除了已「拯救」的游客如期成功，倘其余有需要，可寻求沙巴旅游协助、胜安航空公司乃至廖氏本身的旅行社世航旅行社的协助，「我们会尽力给予协助。」

他表示，春节其间原本有约五十趟中国包机前来沙巴，如今有约两成的包机受影响。

在回答一项问题时，他表示，有关包机公司原订自中国某两个城市招揽游客前来沙巴，然而因为一些事故而取消包机，但作为接待单位的沙巴旅行社，却已经缴付了酒店及交通费等，而平白蒙受损失。

廖吉祥呼吁提供飞机的有关航空公司日后调查清楚包机公司的背景及业务状况，才接受有关包机生意，以杜绝这种突然取消班机导至游客、旅行社受到牵连的问题。

他指出，这是因为包机服务风险极高，应确保只有经验丰富及可信度高的公司才能做包机生意。

他表示，取消包机牵连甚广，许多业者都因为付了订金讨不回来而亏损，游客也会因此对来沙巴旅游不感兴趣，一些滞留在本州的旅客则无法如期回国，进而对沙巴留下不良印象，「若经常发生类似问题，恐怕会毁了沙巴的旅游业。」

廖吉祥也建议联邦交通部属下的民航局应规定所有提供沙巴航线服务的外国航空公司均在亚庇设立办事处，以便航班遇到问题时，乘客有个谘询及求助的途径。

他说:「目前有很多新的航空公司都有飞沙巴航线，如上海航空、厦门航空及南方航空，如南方航空每周飞沙巴十多趟，却没有在此设立办事处，一旦发生不可预见的状况时，乘客不知到那里求助。」

他指出，至于中国民航局则要求非常严格，任何航空公司若要在中国提供班机服务，必须在当地设立办事处，以便有事故发生时，有个问责的对象，这项措施是值得仿效的。

他说：「我们知道航空公司不设立办事处固然有助减少开销，但有些航空公司如胜安航空等已在亚庇设立办事处，难道他们就没有行政开销要负担吗？」

廖吉祥也表示，很多外国航空公司连在亚庇国际机场的柜台都没有公司招牌，乘客要办理登机手续时非常混淆，不晓得飞行目的地，只得临时四处询问。

他说：「如果一趟班机有百多名乘客，百多人在机场四处走动寻找登机柜台，可以想像所造成的混淆吗？最糟糕的是游客回国后会认为沙巴的国际机场设备很差，航空公司连个招牌都没有。」（020）