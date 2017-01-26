台北灯节“小奇鸡”主灯破蛋亮相

香港中通社台北26日电)台北鸡年灯节主灯26日亮相，由于去年的“福禄猴”主灯让民众批其丑无比，今年的“小奇鸡”形象特意请来台湾设计师不二良，希望新潮设计能吸引年轻人，台北市长柯文哲笑称比去年的“福禄猴”可爱。

今年的台北灯节摒弃以往以十二生肖为主题的习惯，而是将形象拟人化，推出“小奇鸡”家族，除了主灯“小奇鸡”之外，还有家族成员“必胜哥、粉美妹、小蛋定”。每只鸡身高10公尺，一只只露出一双眼睛，一只头上戴着蝴蝶结，还有一只头上绑着“必胜”布条，“小奇鸡”则头贴创可贴在蛋壳中破蛋而出。

这4座主灯届时将分别坐落西门町主舞台、捷运站体、大楼顶楼上，给游客不一样的视觉感受。柯文哲致词表示，这次首度把灯节移师到旧城区、西门町，来个新旧融合，让灯节有更多的可能性与想像空间。另外，这次元宵节也安排花车大游行，希望营造出欢乐的气氛。

除了主灯区，台北的北门、中山堂将化身为光雕区，其中北门每小时将有3场光雕秀，每次2分40秒，届时将可看到台北城的故事，包括相机街、书街、北门邮局等；中山堂的光雕则是每小时2次，每次4分半，主要讲述中山堂的历史。

台北灯节将在2月4日至12日举行，全台灯会也将陆续登场。高雄灯会1月30日至2月12日在爱河登场，每晚剧场灯光秀预计吸引万人涌入；南投灯会1月21日到2月19日举行，除了灯外也有沙雕艺术展、恐龙乐园展。今年台湾主灯则在云林，主灯“凤凰来仪”以将近2万组灯光回路系统全彩LED灯呈现。被誉为全台最美灯节的“月津港灯节”，1月21日至2月28日在台南盐水区月津港周边登场。（完）