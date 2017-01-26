圣乌斯拉女中 年初八新春联欢会

(斗湖訊)斗湖圣乌斯拉女中将于2月4日（年初八），早上8时至11时于该校开放礼堂举办2017丁酉年新春联欢会。

该校华文学会顾问彭鹤娴老师，在众华裔老师的协助下带领华文学会成员筹备新春活动。彭老师指出，新春联欢乃该校常年活动之一，并纳入课外活动，全校师生同欢共庆，其宗旨乃发扬中华文化，向异族同胞推广中华传统文化之美，促进校园亲善团结的和谐气氛。

目前 ，该校华文学会共有32名成员，人数虽少，但每位学生积极参与筹备工作，排练歌舞和戏剧等节目。值得一提的是，校内各班谙华文的异族同学也积极参与新年歌舞表演，为示对华文活动的支持，期望她们精湛的演出能让人耳目一新。

彭老师感谢该校家教协会和董事部热心赞助此活动，还有该校邹雪媚校长、全体华裔教师和食堂老板合力赞助该活动食物和饮料、全校华裔学生家长合力赞助全校600学生糖果礼包。彭老师表示，该校华裔学生不多，但团队的力量却促成了每一项华文学会活动的成功。

兹把该活动筹委会名单详列如下：

大会主席：邹雪媚校长，筹委会主任：彭鹤娴师（正）张晓薇同学（副），秘书/宣传：张顺薆同学（正）谢友爱同学（副），财政：李惠媚师（正）方佩琪同学（副）李佳艳同学（副），节目：黄瑞美师（正）陈美琪同学（副），司仪：张晓薇同学、邬凤湘同学，催场：辜美璇同学、吴秋美同学，场地：黄雪莉师、卓伟妮师、方宝雯同学、江依玲同学，总务：张佩妮同学、沈嘉心同学，舞台布置：何莉玲师、郑云彩师、张晓婷同学、吴恩绮同学，膳食：叶丽慈师、李佩玉师，摄影：佘信勇师、颜沛霏同学，纪律/清洁：蔡莲美师、黄慧婷师(14)