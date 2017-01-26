恐怖分子潜入逗留 警方严密监控州内多个县区

（本报讯）警方将严密监控沙巴州内多个有恐怖组织份子潜入及逗留的县区，确保本州不会成为恐怖组织中转站。

州警察总监拿督南利丁证实，州内多个县区，包括斗湖近来会有来自菲律宾的伊斯兰国（IS/Daish）恐怖组织份子潜入及逗留。

他说，警方已派员严密监控这些地区，若果有发现可疑的恐怖份子，即会迅速采取行动。

“我们已掌握了这些地区的线索，但目前不可公布出来。”

■一有异动就采取行动

＂我们会加紧监视，若果有任何异动的话，就会采取行动。＂

南利丁昨日（25日）在沙巴警察总部移交捐献予马来西亚伊斯兰宣教基金会，救济印尼苏门答腊岛北部亚齐省灾民之仪式过后受访时这麽表示。

■进入沙巴后再去菲南

他是针对全国警察总长丹斯里卡立指称，伊斯兰国恐怖组织计划将沙巴州充作中转站，好让来自东南亚及南亚等各国的新进成员，入境沙巴后再飞往菲律宾南部，参与恐怖袭击活动！

反恐组警方依据情报于本月13日至19日之间，在沙巴及吉隆坡前后逮捕了4名恐怖分子，分别是一名本地女子、一名菲律宾男子及2名孟加拉男子。

落网的31岁菲律宾男子是手表销售员，他隶属遭警方通缉的马大前高级讲师马末阿末博士旗下，主要负责招揽我国、印尼、孟加拉及罗兴亚人前往菲律宾南部。

沙巴东海岸的海岸线绵长，地广人稀， 成为印尼及菲律宾恐怖分子往返的转运站， 他们过去曾利用沙巴的地理环境转运武器。

■提高情报及行动效率

同时，南利表示，州警方已设法提高了情报及行动效率，以期能够应对邻国的恐怖组织潜入的危机。

“我们在上两周成功逮捕了数名恐怖份子，足以证明我们的效率。”

他也强调，警方必然会加紧监控，确保本州不会成为中转站。

而我国水警行动部队目前正与菲律宾水警会商，以便 合作克服跨边境罪犯及恐怖分子包括伊斯兰国等， 利用沙巴作为恐怖分子转运站。

南利丁周二（24日）指出， 两国水警会加强合作打击恐怖分子，包括交换情报、互相协调、 共同巡逻边境等。

他说，沙巴还未成为恐怖分子转运站， 我国警方会加强与菲律宾交换情报合作，并根据情报采取适当行动。（080）

总警长：只是恐怖分子通道 不是“中转站”

（吉隆坡25日讯）全国总警长丹斯里卡立否认，沙巴已成为菲南恐怖分子组织的“中转站”，并强调该地只是恐怖分子的“通道”。

他不讳言说，恐怖分子取道沙巴是基于地理位置的便利，再加上当地贸易活动活跃，才让他们有机可乘。

他指出，警方正积极应对此事，并且已布下眼线监督恐怖分子的一举一动。

询及恐怖活动是否仍对我国领袖存有威胁时，他坦承道，“确实有”。

“警方一直在进行监督工作，我们决不会让发生在国外的恐怖袭击在国内上演。”

另外，卡立也透露，警方目前共逮捕264名涉及参与“伊斯兰国”恐怖组织的本地人。