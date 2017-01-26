戴氏宗亲会大会暨新春晚宴 逾百宗亲携眷出席同欢

(本报斗湖二十五日讯)斗湖戴氏宗亲会于一月二十一日晚顺利的在该会副主席戴天来豪宅举办了新春联欢晚宴及常年大会, 约有100多位该会宗亲与家眷踊跃出席, 场会温馨热闹。

戴毓良主席在致欢迎词时感谢宗亲们出席新春聅欢晚宴及会员大会使会议能够在足够人数下顺利召开。

他也感谢该会名誉顾问,永久名誉主席,戴永武,戴锦堂及戴育南的出席; 更高兴看到仙本那及拿笃宗亲老远赶来斗湖出席晚宴及常年大会。

该晚常年大会因不是选举年。 没有任何提案所以会议很快圆满结朿。

当晚的晚宴是以道地的客家菜为主, 而主席也慷慨的报効烤全羊供宗亲们享用, 只见在埸宗亲都高兴的一边享用美食一边谈笑风声,场面温馨愉快。

晚会上的娱性节目由戴春娇主持。在她带领下也增添多少欢乐气纷。 晚宴上的所有幸运礼篮, 电器用品,红包都是由理事们各自报効。 主席夫人也泒发红包给所有宗亲的孩子们。

晚宴上也颁发了由该会副主席赞助的会员子女优学奖励金红包,受惠的有六位宗亲的孩子们。 该奖励金是由戴天来夫人颁发。

该宗亲会也在晚宴上颁犮了永久名誉主席名衔给戴育南宗亲以表扬他在担任历届主席时所作出的贡献。 他的付出及对宗亲会的关爱受到该会理事及宗亲们的肯定。

当晚的宗亲联欢晚会在欢乐气纷下结束而理事们也以一首新年歌向宗亲们拜早年。(14)