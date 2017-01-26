文华健言社新春训练集会 最佳即席演说邬忠南

(本报斗湖二十五日讯)配合农历新年的降临，斗湖文华健言社上周五特别以客家话为媒介语，假华联堂举行欢庆新春训练集会，主题为《涯系客家人过新年》。社员们花费一番心思把场地装饰一番，各社员特别穿上旗袍、唐装或红彤彤的衣服，值勤长林少梅也准备了美味的客家菜肴，该集会在笑声连连，欢欣热闹的氛围中拉开序幕。

当晚乃该社第429次例常会议，礼宾司钟爱琴在祝福仪式中，祝福大家鸡年行大运。她送大家一则同心圆：心园梦圆、团团圆圆、财圆福圆、情缘友缘、相逢有缘、心愿祝愿、愿愿随心。声声的祝福，让众社员倍感温馨。社长彭鹤娴在致开会词时也以顺畅的客家话祝愿大家身体健康，万事如意。她鼓励大家在新的一年要更积极参与社内和社外活动，充实自我。当晚的即席演说环节由资深社员陈映雪主持。她以生硬的客家话向社员询问了多道有关华人新年的禁忌和传统习俗的问题，其中也包括民生和生活哲学问题，多位社员趣怪搞笑的客家话使整个即席演说环节笑料百出，增添了欢乐的气氛。

在备稿演说的环节中，新社员林佩瑄以《我的个性》为题带出她的破冰演说，让众社员对她有了进一步的认识。第一次做作业演说的她成功克服了上台的紧张，在台上侃侃而谈，字句清晰，态度从容，获得评审的好评。另一社员池家泉则选择以《营养的神奇》为题，跟大家分享补充营养以增强身体免疫力的必要。他以自然的音调和身体语言，加上对主题有一定的认识，加强了演说的说服力，成功荣获当晚最佳备稿演说荣衔。卸任社长许翊新则带出一篇幽默演说，题目为《讲讲吹水战》，他吹牛不眨眼的功夫，以及风趣有味的故事，吸引了大家的专注力，陶醉其中。

在幽默时光环节中，创社社员林运带以自然流利的客家话跟大家分享《人心不足蛇吞象》，在自嘲中又尽显老黄卖瓜的本色，久违健言社在都城含饴弄孙的她，可谓重出江湖，宝刀未老。当晚的最佳即席演说得主是新晋社员邬忠南，年纪轻轻的他以纯熟的客家话，对主持抛出的题目“有能力的人，必能得到别人的赏识》发表了独到的见解，获得社员的认同得到最高票数。最佳评审演说得主方金山评述池家泉的演说时，作出了非常中肯的评语，并在技巧方面给了演说者宝贵的意见，让被评者和与会者皆从中获益。

训练集会在晚上10时半落幕，客家人过新年的欢乐氛围感染了每一位社员，大家在欢乐中轻松学习，度过了愉快的晚上。(14)