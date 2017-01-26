李克强在云南慰问考察时强调 团结奋斗共创美好生活

（中新社昆明26日电）1月23日至25日，新春佳节前夕，中共中央政治局常委、国务院总理李克强，在云南省委书记陈豪、省长阮成发陪同下，在昭通、昆明考察，向各族群众送上新春祝福。

中共中央、国务院高度重视鲁甸地震灾区恢复重建工作，李克强来到当年的震中龙头山镇，看到曾经的废墟上盖起排排新房，遭到严重损毁的道路等设施面貌一新，他对两年多来重建工作取得的成绩予以充分肯定。李克强说，我代表习近平总书记向大家表示慰问。在村民家中，李克强关切询问他们现在家里生活怎么样，年货是否准备好了，他叮嘱当地干部要为群众就业拓宽渠道。李克强走进受灾群众办的客栈，对他们自力更生发展旅游业表示赞许。他对乡亲们说，大家辛苦一年了，家人团聚好好过年，来年把国家、把新家园建设得更好。听到村民反映，他们外出务工被欠薪，李克强当即要求当地政府帮助追讨，有关部门要在全国范围内对欠薪问题开展进一步专项督查。对欠薪这一顽症要拿出治本之策，坚决维护农民工合法权益。

地处乌蒙山深处的余家大冲13村民小组十几户人家都是贫困户。沿着坡陡弯急的山路，李克强辗转来到村里，一连走进几户村民家中，送上从集市购买的年货，向他们拜年。看到阴冷昏暗的土坯房四面透风、人畜混住，李克强神色凝重，他关切询问口粮够不够吃，有没有低保，备没备年货。随后，李克强与村民围坐在场坝上，共话加快脱贫的办法。他说，党和政府一定会帮助困难群众改善生产生活条件，有关部门要支持地方因地制宜、创新机制，多渠道筹集易地扶贫搬迁资金，加快脱贫攻坚进度，城市棚户区改造力度也要加大，大家一起努力，日子一定会一年比一年好。

熙熙攘攘的昭通年货集市红红火火、年味浓厚。李克强来到这里，饶有兴致地看大家写春联、购年货，并掏钱买了一些送给贫困群众的当地特产。李克强还与购物群众和摊主们共贺新春，他说，春节期间群众集中消费的愿望强烈，要用更丰富的市场供应、更严格的食品安全保障、更诚信公道的经营，让大家开开心心过大年。

有着百年历史的云南白药是享誉中外的知名品牌。李克强走进车间，对企业以制度创新推动科技创新、引领行业发展予以充分肯定。他说，中药材研究大有天地，要发扬工匠精神和企业家精神，借鉴国际先进理念和技术，瞄准不断升级的健康需求，推出更多天然植物特性、高质量的生物药和保健品，推动民族医药产业立足中国、走向世界。

李克强还听取了云南省重大基础设施规划汇报。他详细了解云南能源投资集团运用大数据、云计算优化水电火电调度情况，要求有关部门结合深化电力体制改革，探索在更大区域内统筹水电资源配置，最大限度减少弃水，在更大比例利用水电中实现水火电网上平稳运行，不断提高可再生能源利用比重。

昆明斗南花卉市场每晚有两万多人繁忙交易。李克强来到这里，看望起早贪黑辛劳的花农。他说，你们经营花卉是个温馨产业，不仅展现七彩云南的风采，而且给全国人民过新年带来喜庆。他嘱咐随行的地方负责人要深化“放管服”改革，为培育大市场营造更好环境，带动特色产业发展、农民增收和更多就业。

李克强还来到位于云南师范大学校园内的西南联合大学旧址，看望健在的当年师生代表。他对围拢过来的同学们说，西南联大在国家危亡之际展现了中华民族的不屈精神和最宝贵的品格，要不断传承和发扬光大。今年高校应届毕业生人数再创新高，达到795万人，要以更有力的举措促进他们就业创业，为国家发展发挥才干。

李克强充分肯定云南经济社会发展取得的成绩，希望在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，抓好发展这个第一要务，以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，依靠改革开放和推进新型工业化、城镇化，加快新旧动能转换，加强民族团结，继续保持好的发展势头。（完）