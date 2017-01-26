爱心洗肾中心管理委员会 访病患派礼物献温情

（斗湖25日讯）配合农历新年的来临，斗湖爱心洗肾中心管理委员会委员今早探访在该中心洗肾的病患和职员，分派新年礼物及红包，祝贺新年快乐。

该委员会主任刘新是于今早十一时，联同农业俱乐部会务顾问张金成、主席颜福周、秘书吴秀传,以及委员沈玉明、林璧洲、沈爱玉等多名委员到中心探访病黎和中心的职员。

斗湖爱心洗肾中心（PUSAT HEMODIALISIS MAWAR）是由斗湖农业俱乐部推动成立，在经过多年筹备后，该洗肾中心 在2016年中正式操作，为肾病患者提供洗肾服务。

目前共有十三位肾病患者在该中心进行洗肾, 7 名华裔和 6名非华裔。

斗湖爱心洗肾中心为非营利机构，因此，所征收的费用为成本费用，因此与私人机构相较下会更为便宜。该中心收取的费用为每一次洗肾140令吉，加上补针46令吉和验血费用4令吉，总共是190令。这样的收费,对家境较差的病患可说是很重的负担。有鉴于此，斗湖农业俱乐部也成立了一个《斗湖农业俱乐部洗肾基金（KELAB PERTANIAN TAWAU DIALYSIS FUND）》以协助在该中心洗肾之贫苦患者。凡是家境贫寒，面对经济问题的洗肾病患皆可提出申请,由审核组批准后就可获得支助。

他说，目前已经有三名患者获得斗湖农业俱乐部洗肾基金的辅助。该基金目前为每名贫苦病患提供每个月910令吉的辅助金。该基金会希望在未来能提拱更多的辅助。

斗湖爱心洗肾中心是位于斗湖美家花园(TAMAN MEGAH JAYA)商业店，斗湖农业俱乐部会所楼下。

他说，该中心欢迎热心社会人士以领养病患的方式协助病患,或是捐款给基金会。有意者可联络刘新(0198532866），颜福周（0198839950），沈爱玉（0168262300）或吴秀传（0128136699）。有心协助的热心人士也可以将善款汇至斗湖农业俱乐部洗肾基金 KELAB PERTANIAN TAWAU(DIALYSIS FUND)的RHB银行户口2100-3700-0802-42。（14）