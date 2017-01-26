魅力不减 马英九采买年菜人气旺

(香港中通社台北26日电)台湾地区前领导人马英九26日到老家附近的兴隆市场采买年菜，受到老邻居们的热烈欢迎，沿途许多民众上前热情拥抱打招呼，还有摊商兴奋高呼:“好久没有看到你了”。

往年小年夜（农历廿九），马英九皆会陪同母亲秦厚修到兴隆市场采购年菜，不过秦厚修2014年过世后，马英九就没有再到兴隆市场办年货。

26日，又是小年夜，马英九一早在大姊马以南的陪同下，再度来到兴隆市场采买年货。卸任后的马英九魅力不减，有附近民众一早就在兴隆市场门口等马英九，还有摊商热情送上菜头(萝卜)，祝马英九好彩头。而马英九则一路致赠春联给民众和市场摊商，祝贺新春愉快。

马英九与马大姐边逛边聊，买了熟食卤味、蔬果还有他最喜欢的香蕉，路过马家最喜欢的王记水饺，马英九停下来买了一些韭菜水饺，花了2000多元(新台币)。

待买完年菜后，马英九被守候的记者问到国民党党主席选举，马英九说，他一直观察选情，对于有多人出来参选是好事，表示大家还关心国民党，希望党能进步，一心一德为党努力。

记者又询问是否认同党主席选举3%连署门槛应该废除？马英九表示，中央党部已经知道了，也许将来会做从宽的办法，如果能够废除也很好。

至于传出前副党主席詹启贤与吴敦义都有马家军支持，马英九说，这些参选人大部分都是我支持的，希望他们努力，有很好表现，让党能振兴起来。

另被问到2月底访问美国的相关行程，马英九则不愿多作说明，仅表示“等核准以后再说，若不核准不就落空了吗？”（完）