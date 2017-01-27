以甘拜园拨款百万为例 吴华山驳斥政府无拨款论

(本报讯)沙巴马华署理主席拿督吴华山以行动党胜出的甘拜园选区为例，驳斥政府没有下放拨款推动该选区基设发展的指控是不确实的。

他说，去年政府下放一百万令吉建筑乡村道路、清理渠道、为火灾灾户建逾十间每间五万令吉房屋、为单亲妈妈建二十二间人民房屋单位、修建房屋每间一万二千五百令吉。

“今年，甘拜园选区继续获得政府下放一百万令吉，进一步提升当地基设…谁说反对党胜出选区不受政府眷顾？这个说法是不确实的。”

吴华山也是马华兵南邦区会主席，他前晚是在京沙建设集团大厦主持派发拿督吴华山教育援助金仪式过后，接受传媒访问时发表有关谈话。

他同时指出，马华在上届大选虽然没有在甘拜园选区胜出，但过去三年来一直扮演著监督角色，也在这个选区做出了很多为民服务的贡献。

“所以，无论来届大选落在何时，我们马华兵南邦区会都已经做好准备，随时可以迎战大选，也希望人民可以给马华机会和支持马华。”

提到拿督吴华山教育援助金时，他称这已经是第九场派发援助金仪式，共有超过二千五百位弱势家庭子女从逾六十五万令吉总额中受惠。

也是亚庇新闻从业员协会顾问的吴华山透露，第十场颁发教育援助金仪式落在下月十一日元宵节，亚庇新协新春活动上移交二十八份给会员子女。(070)