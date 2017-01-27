佛光山斗湖新春平安灯法会 除夕夜展开

(本报斗湖二十六日讯)佛光山斗湖新春平安灯法会除夕夜即将展开，恭请佛光山如富法师主持各项法会祈福。中国人的农历新年，每逢春节，总有许多民眾携家带眷、欢欢喜喜地来到寺院礼佛发愿、行春、消灾祈福，祈求新的一年能好运到来。佛光山斗湖佛光寺为迎接丁酉年，祈求国运昌隆，护法檀那安康，以及提倡有益社会人心之正当活动，再次于 新春期间隆重举办为期一个月的平安灯法会，结合全寺挂满的平安灯，全寺布置的喜庆洋洋，信眾来寺欣赏美丽的平安灯夜景之余，也能点亮心海里的那盏明灯，

新春佳节，来佛光山斗湖佛光寺走春、礼佛、抄经、点灯祈福，听经闻法、与佛接心，亲近善知识，坚定正知见，让优美的园林花木和庄严清淨的殿堂，沉淀躁动不安的心绪，为开春注入心灵能量。

佛光山在新春期间，透过平安灯的展览、祈福，全寺县挂的平安灯与色泽艳丽的鲜花，新春场景，白昼时缤纷耀眼，入夜后满寺璀璨。在各种不同的设计中，有一个共同的特质、 目标，那就是佛教散发出来的慈悲祥和，令人一见，顿感身心清凉，满心欢喜。

新春平安灯法会十大特色

（一） 新春平安灯（一个月），欢迎阖家参与。

（二）除夕普佛辞岁、烧年香：晚上 11时，向诸佛菩萨辞岁迎接幸福年 （参加者可获得新春结缘品）

（三）年初一礼千佛法会：上午10时，新春礼拜千佛，增福增慧

（四）年初一素食结缘：上午11时30分,十二道新春年菜任君品尝

（五） 财神送宝、醒狮贺岁

（六） 点灯发愿

（七） 抄经祈福

（八） 许愿池

（九） 名声天晓新春造景

（八） 佛光新春采总青活动： 12/02（日）下午5时

春节期间设有新春平安灯（一个月）、光明灯（一年）、供花、供果、供斋、十供养等功灯登记 。届时，欢迎阖府莅临，拈香祝祷，同沾法益！欲知更多新春活动详情欢迎来电089-777566询问。(14)