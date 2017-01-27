公路安全推展活动 80.6%车祸乃人为疏忽

（本报拿笃记者26日讯）拿笃县议会大厦泊车塲举行2017年农历新年公路安全推展活动，包括有展览会、道路安全讲座会、道路安全海报、儿童填色比赛、消拯员进行车祸演习援救等。

道路安全局沙巴沙巴总监赫迪安沙阿都卡林代表今早未克出席的大会主礼嘉宾，也是本州基本设施发展部助理部长拿督古南干宣读大会演讲。

赫迪安沙阿都卡林也在推介仪式后主持颁发安全头盔予摩托骑士青年，以确保摩哆骑士注重头盔的安全性，避免发生意外时容易危及生命。

他在致词时说，根据州道路安全局数据，80.6%车祸肇因是出自人为疏忽。在2015年沙巴各大公路共发生392宗死亡车祸。

拿笃县在2015年共发生842宗车祸，夺走了44条人命，平均每100宗车祸就有5人丢失宝贵性命。

他指出，尽管当局和各部门策略伙伴不断进行交通安全醒觉工作，以减少道路意外发生，不过一切还有赖于道路使用者本身力行，方能凑效。

他说，陆路交通局、警方、道路安全局、陆路公共交通服务委员会等合作展开「道路安全行动」执法工作，以减少公路意外，尤其是适逢佳节期间。

他说，当局配合落实更有效的执法行动，改善驾驶人士的道路安全意识，并透过教育方式，确保下一代拥有明确的道路安全意识及谨慎态度（31）。