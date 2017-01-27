吴添泉：保持互相尊重与包容精神 沙巴永远是人间天堂

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州特别事务部长拿督张志刚局绅与沙巴中华大会堂总会长拿督斯里吴添泉局绅博士及会员们向大家拜年祝贺（本报田俊达摄）

（本报讯）沙巴中华大会堂总会长拿督斯里吴添泉局绅博士深信，若人们可以将心比心、设身处地、保持互相包容与尊重的精神，马来西亚，尤其是沙巴州，永远都会是人间天堂。

他指出，过去一年来，我国接连发生各种事件及课题，社群的气氛绷紧、社会的戾气很重、加上马币贬值、消费税落实影响了市道。

他表示，大家要珍惜马来西亚多元种族与文化的特色之可贵。千万不要当这一切都是理所当然。

他说：「我们今天享有的生活与环境，都是先辈用血泪汗水一砖一瓦搭建起来。我们没有任何理由妄想可以坐享其成而不去爱护及维持。在这个多元种族多元宗教的国家，我们被种种主观客观因素影响下，我们无可避免地面对一些矛盾与分化。」

吴添泉是昨晚在亚庇独立草场出席新春嘉年华闭幕仪式时，这麽表示。他说：「新春佳节，让我们重新反思过去，展望策略未来，回到原本那个包容体谅的多元种族社会、和谐共处、幸福安康。」

他也表示，沙巴中华大会堂继续举办新春嘉年华会，意味著他们成功打造了节日气氛、弘扬中华文化、促进各民族交融和谐以及推动节日景气。

他说：「配合事势发展良机，我们也感谢沙巴州首席部长抚顺民意，批准让亚庇主要道路安装华文街名。这是历史的一刻，永远流传。不单为我华族立足沙巴的历史见证，更为目前中国旅客畅游沙巴的好指引。」

吴添泉也代表全体沙巴州华裔子民，特别感谢中国驻亚庇总领事陈佩洁阁下的爱戴，特别批准领事馆拨款人民币5万予沙巴中华大会堂作为新春嘉年华会活动基金、雪中送炭、分担重责。

他说：「我们深深的感受到中国的强大，让我们海外的华裔子民也深受其惠，让我们对发展华文教育与弘扬中华文化的路上不再感觉孤单。」

他并强调，新春嘉年华会的成功，不是个人的成功，而是全体华裔人民的成功。

他说：「我们依循先辈足迹，拓展中华文化艰辛路程，感激一路有你，不离不弃，给予支持与鼓励。」（060）

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