吴添泉：保持互相尊重与包容精神 沙巴永远是人间天堂

（本报讯）沙巴中华大会堂总会长拿督斯里吴添泉局绅博士深信，若人们可以将心比心、设身处地、保持互相包容与尊重的精神，马来西亚，尤其是沙巴州，永远都会是人间天堂。

他指出，过去一年来，我国接连发生各种事件及课题，社群的气氛绷紧、社会的戾气很重、加上马币贬值、消费税落实影响了市道。

他表示，大家要珍惜马来西亚多元种族与文化的特色之可贵。千万不要当这一切都是理所当然。

他说：「我们今天享有的生活与环境，都是先辈用血泪汗水一砖一瓦搭建起来。我们没有任何理由妄想可以坐享其成而不去爱护及维持。在这个多元种族多元宗教的国家，我们被种种主观客观因素影响下，我们无可避免地面对一些矛盾与分化。」

吴添泉是昨晚在亚庇独立草场出席新春嘉年华闭幕仪式时，这麽表示。他说：「新春佳节，让我们重新反思过去，展望策略未来，回到原本那个包容体谅的多元种族社会、和谐共处、幸福安康。」

他也表示，沙巴中华大会堂继续举办新春嘉年华会，意味著他们成功打造了节日气氛、弘扬中华文化、促进各民族交融和谐以及推动节日景气。

他说：「配合事势发展良机，我们也感谢沙巴州首席部长抚顺民意，批准让亚庇主要道路安装华文街名。这是历史的一刻，永远流传。不单为我华族立足沙巴的历史见证，更为目前中国旅客畅游沙巴的好指引。」

吴添泉也代表全体沙巴州华裔子民，特别感谢中国驻亚庇总领事陈佩洁阁下的爱戴，特别批准领事馆拨款人民币5万予沙巴中华大会堂作为新春嘉年华会活动基金、雪中送炭、分担重责。

他说：「我们深深的感受到中国的强大，让我们海外的华裔子民也深受其惠，让我们对发展华文教育与弘扬中华文化的路上不再感觉孤单。」

他并强调，新春嘉年华会的成功，不是个人的成功，而是全体华裔人民的成功。

他说：「我们依循先辈足迹，拓展中华文化艰辛路程，感激一路有你，不离不弃，给予支持与鼓励。」（060）