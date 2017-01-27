孟加达广场夜市 集美食与购物的好去处

（亚庇讯）小弟已两年多没去过孟加达，最近应朋友约而在晚间去了一趟孟加达镇隔壁的商业广场，Plaza Menggatal，才发现这里现在变得这么旺盛.

广场内设立有饮食街(Manggatal Food Street)以吸引各族美食在此营业。现有年轻人喜爱的Upperstar Cafe & Bar, Relax Coffee, Anak Mami Nasi Kandar 和 Ladleful BBQ Steam boat还有其他小挡位卖烤鸡翅、烧鱼、汉堡、沙爹、Cendol、Anis Coffee等等在此饮食街营业中。听说早市还有Mee Sup Pipin，品味生肉面和点心等。

集饮食与购物都很方便的孟加达商业广场晚间的饮食店除了吸引居住在附近的学生及居民，也吸引了亚庇其它地区的居民，其吸引人之处是因为饮食的多样化。

孟加达商业广场处于斗亚兰旧路及斗亚兰绕道之间，毗邻孟加达老镇，一间大型CKS Hypermart在此商场让人们更容易找到。往返该地区可说是非常的方便，这也吸引了位于附近地区的沙巴大学及多家学院的学生到该处消费。

听朋友说该广场只要一到傍晚或周未时段都会出现车水马龙的现象，特别是饮食店更是满满的人潮。附近还有KFC 和Pizza Hut。