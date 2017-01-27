庇兵两区年夜市昨热闹登场 上千摊位卖年货

(本报讯)亚庇区和兵南邦区配合农历新年到来，于昨晚分别在五个地点同步开设年夜市，估计有上千个摊位参与其盛，增添了各地区新春热闹气氛之余，也让最后冲刺的人士有更多选择办年货。

单是传统年夜市地点的市中心西加麦天桥底下一带就有六百个摆卖摊位，加上和生园一百个和最近崛起的哥隆邦美罗城也有三百三十四个摆卖摊位；除此之外，丽都广场和东贡岸镇也有年夜市。

■杨爱华市长等巡视夜市

首长署助理部长拿督杨爱华昨天下午约四时，联袂前亚庇亚庇州议员拿督于墨斋、亚庇市长拿督杨文海、市政厅总监尊尼斯苏里道、亚庇中华工商总会会长拿督雷远生，及多位社区发展领袖巡视西加麦年夜市。

杨文海过后受访时表示，每年华人新年前夕开设年夜市让小贩摆卖已经成为亚庇市的一种传统，让小贩们有机会增加收入，也欣慰杨爱华、于墨斋和国阵成员党一起走访和支持这些摊位。

■年市商贩脸上洋溢笑容

“今年参与年夜市摆卖的反应都相当踊跃，市政厅感到很欣慰…巡视年夜市也是我们的一种传统，以便向小贩拜年和派发附有市政厅各局联络号码的贺年卡或日历，方便市民日后所需时可以直接联络。”

询及小贩和民眾对年夜市的反应时，他称大家脸上都洋溢著欢乐笑容，至于摆摊费用，他强调为了打造亚庇市成为清洁、绿色和适居城市，有关费用没有增加，市政厅仅额外收取一些清理费。

■夜市今日凌晨二时结束

今年的亚庇西加麦年夜市是从昨日(二十六日)下午一时至翌日凌晨二时，每个摊位是八呎乘八呎的面积，须向市政厅缴付二十令吉费用，小贩同时必须自备垃圾桶和在年夜市结束后清理现场。为了方便亚庇年夜市进行，当局也关闭了附近道路，即是敦法史蒂芬路、艾美酒店前至凯悦酒店交通圈处、十九路、十三路、西加麦路、亚庇中央巴刹，以及和生园交通圈至和生园商业区。(070)