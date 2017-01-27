担布南新春嘉年华会 吴添泉允赞助支持

（亚庇26日讯）担布南中华商会礼貌拜会拿督斯里吴添泉局绅。

担布南中华商会会长拿督阮天铭少校率领该会成员礼貌拜会沙巴中华大会堂总会长拿督斯里吴添泉局绅并邀请出席由担布南中华商会承办2017担布南旅游年之新春嘉年华会。拿督斯里吴添泉局绅欣然接受彼等的邀请，同时也应允赞助活动经费。

当天出席拜会者计有会长拿督阮天铭少校，署理会长张利胜兼担布南育民小学董事长，秘书江友强少校，理事甲必丹杨润操。

是次新春嘉年华会将于2月4日（星期六）盛大举行。此活动乃是担布南县配合2017担布南旅游年而举办的新春庆典，为担布南开镇以来最盛大的新春庆典。主办单位诚邀公众人士，于当天前往担布南参与此盛会。

此新春嘉年华会将从上午9时至下午4时。届時将由本州副首席部长丹斯里佐瑟拜林吉丁岸主持开幕。中国驻亚庇总领事陈佩洁亦将出席盛会并探访该地的华小及华人社团。

当天除了有新春歌舞表演之外，也设有各类档口售卖各种当地食品及手工艺品等。此外也有不同种类型的流动餐车，饮料及美食促销等，同时也将有数百辆的重型机车到现场展示，为庆典增添热闹气氛。此外也少不了有醒狮表演及派发红包给儿童等。

在这段新春期间，担布南也设了一个小型游乐场，为当地的旅游增添了卖点，带来的新春气息。主办单位也向公众人士极力推荐当地的景点如观赏莱佛士花，漂流，瀑布及新建的观景塔等，欢迎大家趁新春假期前往休闲观光。