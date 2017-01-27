沈月云 首任务推动各族团结 共同迈向更辉煌明日

转眼间，一年一度的农历新年终于降临，眼下又来到了大地回春，天暖花开的欢乐时刻！正值辞旧岁，枝头累硕果；迎新年，瞻前程，花簇似锦绣，在这崭新的一年，我恭祝大家新年快乐事事顺心如意；愿国家繁荣昌盛，国泰民安，五谷丰登！

过去的一年，确实是充满挑战的一年，我国受到层出不穷的事件困扰，人民也受尽无谓的折腾，这是消耗国力、分裂人民、国誉受损的事情。

无论如何，我相信今年的农历“鸡”年，将会是充满契“鸡”(机)的一年，尤其是大选会落在今年的消息甚嚣尘上，人民更应该要抓紧“鸡”(机)会，继续支持国阵，让政府能够有更充裕的时间，扭转目前的恶劣局势。

过去各族融洽祥和及真诚友爱的日子，因着有心人的操作而变色，致使民族间产生猜忌与不信任，对国家乃是不幸。环顾我国比邻国家，与我国一样拥有资源丰富，民风淳朴，却因受到不负责任与别有居心的人煽动，造成政局动荡，无法凝聚民心，全民的力量无法应用于富国强民，这是可悲的，也是可起警惕作用。

有鉴于此，我国首相倡议「中庸治国」理念，以此团结人民，汇聚全民的力量发展国家，带领人民朝向富裕强盛高收入国的新方向迈进。

当年，我们的华裔先贤飘扬过海来到异乡，赤手空拳建立家园，并赢得其他民族的信赖，彼此和睦共处，建立一个共有的国家！先贤从无到有，在异乡建立一个聚居地，逐渐与其他社群融合，适应异乡的水土，抗拒疾病，面对与解决许多未知及无从预见的事情。因此我们必须学习先贤的坚忍与不向恶劣环境屈服的精神。

虽然物换星移，今天我们所面对的是完全不同的严峻生活挑战，但我相信先贤的智慧仍可作为我们生活的指引。

丁酉年钟声如今敲响了，我呼吁沙巴包括全国各族同胞们，都能以身体力行来贯彻和带动一个大马精神。而作为沙巴本土政党的自由民主党，将以推动各族团结为首要重任，因为只要全民上下步伐一致，配合「中庸治国政策」，以国家和全民利益为依归，必定可以共同迈向更辉煌的明日！