海南会馆212新春晚会 乡亲受促踊跃购买餐券

（本报斗湖26日讯）斗湖海南会馆丁酉年同鄉新春联欢晚会将在今年2月12日(年十六)星期日，晚上六时三十分于夜来香冷气餐厅举行，海南乡亲受促踊跃购买餐券参与其盛。

理事会经已成立一个由龙程盛理事为籌備主任，林美金理事为副籌備主任的筹备委员会，并成立了一个包括理事会，青年团，妇女组，天后宫值理会与海韵合唱团在内的筹备会。

筹备主任龙程盛表示，售买餐券活动展开後，反应令人鼓舞，他希望尚未购买餐券的同乡们敬请早日定购，以免向隅。

这项新春联欢晚会设定四十围台，包括十五围台名誉座在内。普通桌每台十一个座位，名誉券则每台十个座位。普通券每张售价是四十令吉，名誉券则每台一千令。

斗湖海南会馆2017年新春联欢晚会

地点：夜来香冷气餐厅

日期：12.02.2017 （年十六）

晚上6.30PM

筹备委员名单

筹备主任: 龙程盛

副主任: 林美金

秘书: 林明兴

副秘书: 李喜霞

财政: 林秀珠

票务主任: 陆孔杰，黎美瑛，林日长，潘在琳

餐宴: 龙程盛

新年日历贺卡及餐宴票: 符基銮

幸运抽奖：冯锦芳，杨雅娟，林玉颜

节目: 符翠芬，潘在琳

司仪: 符翠芬

场地/音响/布景: 林方轲，王琼侠

摄影: 林方轲

新春大红包: 林美金，林玉颜，李喜霞

饮料及柑子: 林日长

招待: 全体理事，青年团，妇女组，海韵，天后宫

若有意购买餐券的同乡们，可致电:

(1)龙程盛主任，联络电话：017-867-8163

(2)林美金副主任, 联络电话：013-881-2948

(3)會館秘書處, 联络电话:089–772648。(18#)