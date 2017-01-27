真佛宗斗湖正念同修会 今晚正功德主点新春头柱香

( 斗湖廿六日讯 )真佛宗斗湖正念同修会一同除旧布新过新年，迎春纳福好运到2017年丁酉年新春期间于该本同修会道场举办新春佳节活动 。

本同修会已接受2017年安奉太岁及药师佛延生位报名，新春期间并备有大坛城殿新春头柱香，财神殿新春头柱香，药师殿新春头柱香，金母殿新春头柱香，新春莲花吉祥灯，欢迎各界善信大德眾同门踊跃报名，以祈求在丁酉年新的一年里身体健康，除病消业，家庭美满，前程光明，纳福迎祥，万事如意，福慧增长，逢凶化吉，一切吉祥圆满 。

农历三十，除夕夜 〈27-1-2017/ 星期五〉晚上九时四十分，坐真佛安太岁仪轨恭迎接2017丁酉年唐杰太岁星君坐镇真佛宗正念同修会金母殿，当晚诵三部经：「念福德正神金经，太阳星君金经，太阴星君金经」，祈求唐杰太岁星君护佑报名之善信大德眾等身体健康，事事加意，除病消业，前程光明，道心坚固，福慧增长。

除夕夜，时间晚上11.00正功德主点新春头柱香，表示对神灵的至高敬意，也祈求神灵的护佑，家人幸福平安，人旺财顺，所以能在新春佳节之际，亲自点燃新春头柱香敬神，已成为香客的一份寄托，一份荣耀，一种归宿感和成就感 。千百年来，人们都信任并流传着美好的传说：如果折在旧年新年交汇时刻，真佛宗斗湖正念同修会点新春头柱香，那他许下的愿望就会实现，好运连连，在新年头钟，声声出了人们对2017丁酉年无尽的憧憬和祈福。。。。。。

农历正月初一〈28-1-2017 / 星期六〉早上10.30分本同修会开放，欢迎各界善信大德眾等前往真佛宗斗湖正念同修会上香礼佛，一起共度新春佳节，并派发赐福新春红包 。

正念同修会地点座落于丹洛街，门牌三十三号，三楼 ( Petron 油站 )对面。(14)