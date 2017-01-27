艺文狮团嘉年华演出一鸣惊人 湖电台专访今午2点30分重播 请凖时收听tawau fm频道100.1

(本报斗湖26日讯)狮王之王队伍艺文体育会醒狮团在斗湖嘉年华演出一鸣惊人，官方与土著界叹为观止，狮团负责人麦艺文受邀上斗湖电台接受专访，大赞拿督叶娟呈与洪连辉两人对推广华人文化与狮艺，并希望嘉年华能年年继续举办，为斗湖各族提供新春交流平台。

麦艺文师博也表示，希望能进一步推动狮艺到土著圈子，让狮艺打破种族蕃篱，成为全马来西亚人都喜爱与认同的艺术与运动。

他表示感谢我国高等教育部长兼斗湖国会议员拿督叶娟呈局绅与嘉年华筹备会执行主席洪连辉提供嘉年华这样的平台，让该狮队可以在如此大场面的各族人民前演出。

这次专访是在今天下午4点直播，但是将会在明天(27日)下午2点30分重播，斗湖电台(tawau fm)的频道是100.1，若想知道完整的访问内容，敬请大家明天凖时收听。

狮王之王队伍艺文体育会醒狮团，曾连夺201 4 年第一届及2015年第二届沙巴狮王宝座的斗湖艺文体育会醒狮团是沙巴州最具实力的醒狮队。

除了狮艺称霸沙巴，该狮团也夺得2015年度全马来西亚舞狮比赛东马区冠军及代表东马参加假云顶举行的第17届马来西亚全国舞狮大赛，也成功夺得季军，同时获选代表马来西亚参加 2016 年7月15至17日在云顶举行的国际舞狮大赛。

艺文体育会醒狮团夺奖无数，狮艺冠沙巴，并在市区草场表演高桩跳桩的高难度技术，肯定会获得各族大众的喜爱与欢呼。(18#)