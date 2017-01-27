邬文杰偕民政党员 新春送暖特殊儿童复健中心

(本报拿笃讯)民政党拿笃诗南区会副主席邬文杰偕同党员，趁著华人农历新年即将到来之际，于日前(20日)早上9时30分到访拿笃特殊儿童复健中心，并向该中心125位儿童派发新春红包和柑橘，让这群孩子们也能够感受新春的温馨气息。

邬文杰表示，今年有许多的领袖都会在拿笃区内的华小举办迎庆农历新年的活动，而他却选择在探访拿笃特殊儿童复健中心，与该中心的孩子、行政及看护人员一起欢庆一年一度的华人农历新年的到来。

他说，这是因为农历新年在国内是各族同胞，共享齐欢的传统节日之一，也是马来西亚独有的多元文化。像类似的传统节日庆祝活动，在全国各地包括拿笃应延续推广和受到维护，以让各族之间可以透过参与各自节日，深入了解彼此的文化和增强情谊，从而达到各族人民的圆融和团结。

邬文杰是于日前联袂民政党拿笃诗南区会妇女组张善淇，日前趁著就快到临的华人农历新年，特意到访拿笃特殊儿童复健中心，并获得该中心主席李国辉和财政陈一明的热情接待。

邬文杰表示，国阵政府的领导之下，没有任何社会组织受到忽略或被边缘化，就以拿笃特殊儿童复健中心为例，国阵政府主动承担该中心的教学、教具、所需资金等费用，以致于该中心能够为拿笃社区服务长达17年之久。

无论如何，邬文杰借著今年农历鸡年，祝愿拿笃特殊儿童复健中心的孩子们健康快乐，能够减轻看护人员和父母的负担，以及祝愿该中心的事务也在新的一年顺利运行。(14)