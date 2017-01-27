180名警员巡逻庇区 游子可安心返乡过年

（本报讯）180名警员加强巡逻亚庇，游子安心返乡过年！

只要民眾愿意配合，亚庇警方乐意做每一个民眾的好邻居，在民眾出国度假或回乡过年时，协助民眾看管好住家的安全。

亚庇警区主任占德拉说，无可否认的是，入屋爆窃时常在人民回乡期间发生，因此警方目前已推动更多巡逻行动，同时也在华人新年前后设置路障，检查可疑车辆与人士。因此，他说，即使在拥有社区警卫的住宅区也会面对治安问题，因此他希望居民能在回乡之前先通知警方，让警方针对「真空地区」多做重点巡逻。

他表示，游子在返乡前先到警局填表格，让警方能在不定时前往住家巡视，防止宵小破门行窃。

此外，他说，亚庇警方管理范围内，共划分成58个小区，每个区都有3名警员负责和该处居民保持密切联系，共同防范罪案发生。

他表示，负责各自范围的警员都会向居民派警卡，卡上附有警员的联络号码，方便市民联系。

他说，这是警方为维持市内治安而推动的项目，以期加强警民关系，缔造安全居住环境。

占德拉是周四（26日）下午在主持“安全道路”后在和生园警所召开的一项记者会上，这麽表示。出席这项记者会除了当地居民之外，也包括了路阳和生园一带的地方领袖和大马罪案防范组织代表。

他表示，庇警上下人员务求市民可以过个欢愉和安全的佳节，同时也会加倍努力维持社会治安，确保市民感受到警方维护治安的付出。（080）