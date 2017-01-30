再有美企向特朗普說不 星巴克將聘一萬難民

(華盛頓30日訊)美國總統特朗普上周五簽署行政命令，暫停7個回教國家的旅客和移民入境，國內不少企業對這措施感到不滿，高層站出來向特朗普說不。國際連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）行政總裁舒爾茨（Howard Schultz）周日表示，公司將於未來5年在全球聘請1萬名難民。

舒爾茨在公司網頁向員工發出公開信，稱：「我們正處於前所未見的時刻，我們國家的良知、對追求美國夢的承諾正受到質疑。」他指將聘請的難民員工，會來自公司在全球有開設分店的75個國家及地區，而他們都是因為戰火、迫害及歧視而逃離家園，當中很多曾為當地的美軍任翻譯或支援人員。舒爾茨表示，現在是時候美國為他們做點事。

另外，舒爾茨就特朗普在美國與墨西哥邊境建圍牆，以及向墨西哥徵收重關稅一事表達立場。他指美墨邊境應興建橋樑而非圍牆，又指星巴克會支持墨西哥民眾。墨西哥過去30年來一直為星巴克提供咖啡，而星巴克在當地有近600間分店，僱用約7000人。

除舒爾茨外，美國工業集團科氏企業（Koch Industries）擁有人查理斯科赫（Charles Koch），周日不點名批評特朗普，指限制回教徒入境的措施，與已故納粹德國領袖希特拉當年所做的一樣都是錯誤，有違美國一向信奉的自由開放精神。

美國旅客短租服務網站Airbnb始創人兼行政總裁徹斯基（Brian Chesky）表示，任何受特朗普行政命令影響的人士可聯絡他，Airbnb將向他們提供免費住宿。徹斯基批評，特朗普的做法是錯誤。