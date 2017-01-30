嶺南土著四大姓 佛山「雞」氏只剩3人

(廣西30日訊)今年丁酉雞年金雞報喜，原來「雞」也是中國極為罕見的姓氏。據資料記載，雞姓是嶺南地區特有姓氏，目前主要分布在廣西東興一帶，並且是早年的佛山土著4大姓之一。不過，目前仍在佛山三水的雞姓人已甚為少有，當地就只有餘下雞二妹及雞美英這對老姊妹，以及她們的侄女雞賢秀，而她們作為雞姓人，也有不一樣的過年習俗。

中國傳媒報道，雞姓是嶺南地區特有的罕見姓氏，也是唐代佛山最為興旺的姓氏。據《中國姓氏大全》等多部資料記載，雞姓在上海、雲南也有分佈，但如今最為集中的應該在廣西東興，據指東興一帶姓雞的約有1000多人。

至於本是佛山土著4大姓「雞、田、布、老」之一，雞氏在清朝以後卻逐漸落寞衰敗，根據官方1985年的調查，原佛山土著4大姓中再無雞姓。雞二妹（85歲）及雞美英（70歲）是目前佛山難得的雞氏，但兩人都非佛山土著，而是由越南歸華的僑胞，祖籍廣西防城港。她們過年的習俗和當地人不同，會包長糉過年，並會將毛色亮澤的雞、特有長糉和2、3條蒜贈送親友，而且都在雙數日拜年，單數日則多在家中與兒孫享天倫之樂。

至於雞姓由來有兩個說法，一種是「奚隹」說，指雞姓老祖宗原姓奚，在朝為官，不幸被人陷害，為躲避仇家，不得已在「奚」旁邊加了一個「隹」字；另一種說法則是「奚鳥」說，相傳雞姓老祖宗是山東人，為了不讓在戰亂時結下的仇家找到，便在姓氏「奚」的旁邊加了個「鳥」字，就這樣沿用起來。