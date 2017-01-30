洪秀柱新年新希望 国民党再起、党运昌隆

(香港中通社台北30日电)中国国民党主席洪秀柱30日表示，她的新年新希望是“风调雨顺、国泰民安”，以及党运昌隆、国民党再起。

综合台湾媒体报道，当天是中华民族传统节日鸡年春节的大年初三，洪秀柱应邀前往位于台北市宁波西街上的台北宁波同乡会，出席同乡会春节团拜暨摸彩活动。

洪秀柱进入活动会场后，受到在场民众欢呼及支持，她也用宁波话跟大家拜年，并于现场发送小红包，祝贺乡亲新年快乐。

活动前，洪秀柱接受媒体联访。对于记者问及有何新年新希望？她回应说，自己的新年新希望是希望“风调雨顺、国泰民安”，以及党运昌隆、国民党再起。

至于对台南市南鲲鯓代天府，近日抽出运势为下下签的看法。洪秀柱表示，代天府抽到下下签，这令人非常遗憾，不过人定胜天，只要努力，抽签就作为参考跟警惕就好，政府要特别加油。

记者问洪秀柱，国民党主席选举参选人之一、台湾地区前副领导人吴敦义将前往新北市中和区寿德新城拜年，这会不会让她感受到被人拔桩？

洪秀柱笑说，大家不要这样想，每一个有意要参选党主席的人，每个地方都会去跑，争取支持，所以没有什么拔不拔桩的问题，“那我下次可不可以去南投？”

有记者还追问，春节洪秀柱是否有去国民党大老家中拜年，讨论党主席选举状况？洪秀柱回应强调，过年拜年就是拜年，怀有目的去的，就不够诚意。

她还特别指出，自己当国民党这个党主席，实在太辛苦了，不过，虽然苦是苦，但这是走在历史的转捩点上，而党今天到这个地步，大家要一起努力、反省检讨。（完）